



Тайм-коды: 00:00 Итоги 2025: Введение 00:28 Зачем подводить итоги года? Поиск лучшего понимания, создание целостной картины 02:16 - Период 2001-2019 годов - краткий анализ, главные тренды. Закат "Американской эпохи", морально-символическая инфляция западной идеи, парад цветных революций и их неожиданные последствия 05:20 - 2019-2021. Триумф "новой повестки", идеологическая революция, обвал либеральной картины мира. Торжество BLM-идеологии. Форсированный цифровой переход. Цифровые миллиардеры выходят на сцену 10:35 - Период 2022-2024. Война в Украине, попытка консолидации Запада под знаменем защиты свободы и демократии. Глобальный Юг заявляет о своих интересах и правах. Байденовская администрация осенью 2022: выбор из двух зол и курс на постепенное стирание Украины. Украину обрекли на роль жертвы 17:25 - Год 2025. Год начала глубинной трансформации мира. Начало нового Осевого времени. Знаки рождения нового мира: анализ. Трансформация политического миропорядка. Идеологическая революция. Стоимость войны в Украине. Соревнование по созданию суперинтеллекта: повышение ставок. Как ИИ меняет нашу жизнь и как он будет ее менять в ближайшем будущем 33:12 Резюме анализа 2025 года. Новое осевое время, смена картины мира, консервативная контрреволюция. Революция в сфере работы и досуга: контуры социальной трансформации 36:22 Переход ко второй части беседы: анализ важнейших событий 2025 года 36:41 - Январь 2025. Прощальная речь Байдена. Как создаются дутые репутации и работает пропаганда. Инаугурация Трампа и программное заявление нового президента: "революция здравого смысла". Резкая критика Зеленского со стороны Трампа 46:34 - Февраль 2025. Парижский саммит по ИИ (AI Action Summit). Речь Урсулы фон дер Ляйен о европейском технологическом рывке. Трамп называет Зеленского диктатором. Парламентские выборы в Германии. Зеленский в Белом доме: «Одна из крупнейших дипломатических катастроф в новейшей истории» 52:47 - Март 2025. США прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Уровень присутствия ЦРУ в Украине за последние годы. Европейский суд по правам человека вынес вердикт о событиях в Одессе 2 мая 2014 года 57:24 - Апрель - май 2025. Смерть папы Франциска. Индо-Пакистанский военный конфликт. Новый папа Лев XIV 01:00:03 - Лето 2025. Президентские выборы в Польше. Администрация США официально закрыла Агентство по международному развитию (USAIDE). USAIDE и Украина. Французский президент Эмманюэль Макрон с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном посещают Гренландию. Трамп: Гренландия должна стать частью США. Почему? Владимир Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия, главу УПЦ. Атака Зеленского на НАБУ и САП. Картонный Майдан и Зеленский идет на попятную. Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Встреча Трампа и Путина на Аляске: главные мемы 01:13:30 - Сентябрь - октябрь 2025. Саммит ШОС в Таньцзине (Китай). Встреча Путина и Си в Пекине. 3 сентября в Пекине - парад автократов: «На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел парад, приуроченный к 80-й годовщине капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны. Российский президент Владимир Путин наблюдал за парадом, сидя по правую руку от лидера Китая Си Цзиньпина, по левую руку был второй главный гость — лидер КНДР Ким Чен Ын". Подписание соглашения о прекращении огня в Газе (Египет) 01:17:40 - Ноябрь 2025. 1 ноября 2025 – открытие Большого египетского музея в Каире. 25 ноября 2025 – в Абу-Даби открылся крупнейший на Ближнем Востоке Музей естественной истории. Египет и Объединённые Арабские Эмираты: борьба за мягкую силу и амбициозные культурные проекты. Экскурс в создание музеев в ОАЭ 01:25:46 - Декабрь 2025. Государственный визит Путина в Индию. И снова Трамп и Гренландия 01:29:24 - Важнейшие документы 2025. Отчет Всемирного экономического форума «Будущее рабочих мест 2025». 2025 Microsoft New Future of Work Report. СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США: анализ основных идей 01:37:05 - Итоги 2025: общее резюме