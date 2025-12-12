Петербургского археолога Александра Бутягина, который читал в европейских городах курс лекций, задержали и поместили под арест в Варшаве. Этого требовали украинские власти, которые обвиняют ученого в незаконных археологических раскопках в аннексированном Крыму, передает Би-Би-Си.

Первыми об аресте Бутягина сообщили польские СМИ. Радио RMF FM не называло его фамилию, но уточняло, что речь идет о «заведующем отделом древней археологии» петербургского Эрмитажа.

По данным RMF FM, он читал лекции в Европе, а в Варшаве оказался проездом — по пути из Нидерландов на Балканы. Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали его в варшавском отеле на прошлой неделе.

По решению суда, ученого на 40 суток поместили под арест. Как пишет RMF FM, теперь от властей Украины должен поступить запрос об экстрадиции, который будет рассмотрен польским судом.

Российские власти подтвердили, что в Варшаве задержали именно Александра Бутягина — заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа.

«Сотрудника Государственного Эрмитажа А. М. Бутягина, который был приглашен на чтение курса лекций по теме „Последний день Помпеи“ в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде, задержали по прибытии в Варшаву», — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет добиваться освобождения Бутягина, и назвал действия польских властей «правовым произволом». При этом, отметил представитель Кремля, Польша сейчас — «не самое подходящее место для поездок» россиян.