Президент Владимир Зеленский отреагировал на упрек президента США Дональда Трампа, что в Украине давно пора провести выборы президента.

Источник: Зеленский в комментарии La Repubblica во время своего визита в Италию, пишет "Европейская правда"

Детали: На просьбу отреагировать на слова Трампа в недавнем интервью Politico, где он сказал, что Украине "пришло время" провести президентские выборы, Зеленский ответил: "I am ready for ever" ("Я всегда готов").

В ЕС после слов Трампа сказали, что считают Зеленского легитимным президентом и отмечают, что выборы президента в Украине должны состояться, когда позволят обстоятельства.

Напомним, в феврале Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго уже говорил, что поддерживает требования РФ о проведении президентских выборов в Украине.

В частности, американский президент отметил, что ему "неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%".

В ответ на эти утверждения украинский президент отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.





Источник



