Третій вечір ХІІІ Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера. В Одеській кірсі — неповторний Бернар Струбер

У неділю, 28 вересня, в Одеській кірсі — Німецькій Євангелічно-Лютеранській церкві Святого Павла — відбувся третій концерт ХІІІ Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера. Цього вечора перед одеською публікою виступив відомий французький органіст Бернар Струбер, який спеціально прибув в Україну для участі у фестивалі. Його віртуозна майстерність і глибоке натхнення наповнили храм музикою, що справила незабутнє враження на слухачів.

Програма концерту була присвячена Йоганну Себастьяну Баху та його впливу на різних композиторів упродовж століть. У виконанні Бернара Струбера прозвучали:

Виконання кожного твору відзначалося глибиною інтерпретації та високим професіоналізмом. Особливий захват публіки викликали блискуча фуга Шумана та оригінальне виконання «Болеро» Равеля в органному звучанні.

Зал був переповнений, а слухачі щиро аплодували, даруючи музиканту тривалі овації. Президент фестивалю Вероніка Струк вручила маестро почесний диплом лауреата, підкресливши його вагомий внесок у розвиток світового органного мистецтва. Ведуча вечора — відома музикознавиця й лекторка Ельвіра Паламарчук — створила особливу атмосферу завдяки своїм цікавим коментарям і поясненням.

Попереду на шанувальників органної музики чекають ще три концерти фестивалю. Одеська кірха святого апостола Павла знову запрошує всіх охочих доторкнутися до високого мистецтва та відчути силу органної музики у стінах цього унікального храму.

Не пропустіть нагоду стати свідками нових неповторних музичних вечорів!