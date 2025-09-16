В Одесі урочисто відкрили ХІІІ міжнародний органний фестиваль імені Теофіла Ріхтера

Нарешті відбулося довгоочікуване відкриття ХІІІ міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера в Одеській кірсі святого апостола Павла! Урочистий вечір зібрав численних поціновувачів музики, митців та гостей міста.

Лекторка-музикознавиця Ельвіра Паламарчук, звертаючись до присутніх, підкреслила значення події:

«Дорогі друзі, вітаємо вас у кірсі святого апостола Павла на відкритті ХІІІ міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера. Це дійсно знакова подія в мистецькому житті Одеси, яка подарує всім нам шість незабутніх вечорів, яскравих зустрічей з блискучими музикантами України та Європи».

З вітальним словом до гостей звернувся єпископ німецької євангелічно-лютеранської церкви України Павло Шварц:

«Я дуже радий, що ми сьогодні будемо з вами розпочинати цей фестиваль, вже 13-й фестиваль. І про історію фестиваля, і про Теофіла Ріхтера ви дізнаєтесь набагато більше, ніж я можу сказати.

Також я радий, що початок цього фестиваля буде мати частину Йогана Себастьяна Баха, який був відомим лютеранським органістом, який написав багато прекрасних і духовних творів, адже це була частина його життя. Хоча іноді люди, які приходили послухати Баха, хотіли тільки послухати музику, але для Баха були також важливі і слова, які він вкладав до цієї музики.

Я надіюсь, що Господь благословить сьогоднішній час, сьогоднішній вечір і що навіть посеред того часу, в якому ми сьогодні знаходимось, посеред війни, ця коротка хвиля для нас буде часом відпочинку, радості і відчуття миру. Нехай Господь нас благословить цим».

Президентка фестивалю, органістка кірхи святого апостола Павла Вероніка Струк наголосила на спадкоємності традицій і значенні цього свята для Одеси:

«Дійсно, для нас сьогодні справжнє свято музики. Вже в 13-й раз ми збираємось з вами під склепінням нашого храму, щоб надати честь нашому колишньому органісту Теофілу Даниловичу Ріхтеру, який служив 10 років у минулому столітті в нашій кірсі. І він також був батьком відомого, всесвітньо відомого піаніста Святослава Ріхтера, який отримав перші музичні враження саме в нашій кірсі.

Я дуже рада, що попри всі тривоги, попри війну, ми можемо збиратися і слухати музику, виконувати музику. І я хочу сказати велику подяку нашим Збройним силам, нашій славній Україні за те, що ми можемо збиратися і насолоджуватися музикою вічною і музикою новою, яка сьогодні прозвучить вперше в Одесі.

Я дуже рада, що в 13-й раз, і сподіваюсь, що будуть ще рази, ми будемо з вами збиратися і насолоджуватися прекрасною музикою. Отже, щаслива мить: 13-й міжнародний органний фестиваль імені Теофіла Ріхтера відкритий».

Програма першого вечора поєднала минуле і сучасність: звучали прелюдії та фуги Йогана Себастьяна Баха, а також відбулася прем’єра твору сучасного українського композитора Олександра Родіна — «Requiem for the future» для органу та сопрано.

Неперевершене виконання справило величезне враження на публіку.

«Божественний тембр голосу Анни Богач у поєднанні з майстерною та філігранною грою органістки (президентки фестивалю) Вероніки Струк царювали у Реквіємі. Виконавиці дуже тонко відчули всі нюанси досить вільного авторського прочитання жанру, і змогли передати настрої, закладені композитором.

Блискуча одеська прем'єра ще досі відбивається в серці своєю красою і глибиною, залишивши приємний післясмак і бажання послухати цей Реквієм ще і ще раз! Незабутні враження! Дякуємо виконавцям, нашим дорогим слухачам й шанувальникам і, звичайно ж, маестро Alexander Rodin. Наш органний фестиваль продовжується, і наступної неділі до нас у гості завітає Орест Коваль! Чекаємо з нетерпінням!» — поділилася враженнями Ельвіра Паламарчук.

Фестиваль тільки розпочався, але вже перший концерт засвідчив: Одеса продовжує жити музикою, даруючи натхнення й надію навіть у найважчі часи.