Другий вечір ХІІІ Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера. Орест Коваль органна подорож крізь епохи та культурні світи

21 вересня 2025 року в кірсі Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України відбувся другий вечір ХІІІ Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера. Урочистий концерт зібрав численних поціновувачів класичної музики, митців та гостей міста.

Цього вечора перед одеською публікою виступив видатний музикант, педагог, соліст-органіст Сумської філармонії Орест Коваль. Його програма стала справжньою духовною подорожжю крізь епохи та культурні світи. Ведучою концерту виступила Ельвіра Паламарчук, яка майстерно провела слухачів крізь музичну історію та сучанісить.

Концерт відкрився знаменитою «Токата і фуга ре мінор, BWV 565» Йоганна Себастьяна Баха, яка прозвучала велично й натхненно,

створюючи атмосферу сакральної урочистості. Далі прозвучала «Пастораль Фа мажор, BWV 590», що наповнила простір ніжністю та гармонією. Глибокий духовний зміст відчувався у хоральній прелюдії «Aus der Tiefe rufe ich», BWV 745, яка вразила слухачів щирістю молитви та внутрішньою силою.

Друга частина вечора відкрила світ одного з найзагадковіших і найсучасніших композиторів ХХ століття — Олів’є Мессіана. У його «Медитаціях із циклу «Народження Христа» прозвучали твори:

«Вічні цінності»

«Діти Божі»

«Янголи»

«Ісус приймає страждання»

«Волхви»

«Господь серед нас»

Виконання Ореста Коваля дозволило публіці відчути глибину релігійної символіки творів Мессіана, його особливий музичний світ, де переплітаються містика, філософія і музична молитва.

Одеська публіка тепло й вдячно зустріла маестро. Оплески, квіти й щирі слова подяки стали свідченням великої поваги та захоплення мистецтвом Ореста Коваля.

Органний вечір у кірсі Святого Павла ще раз довів, що музика здатна єднати серця й дарувати відчуття духовного піднесення.

А ми вже з нетерпінням очікуємо третій вечір фестивалю та зустріч із нашим улюбленим Bernard Struber!