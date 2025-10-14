Свято камерної музики в Одеській кірсі: піднесений вечір П’ятого концерту XIII Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера

Під склепіннями Одеської кірхи Святого Павла Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України недільним вечором відбулося справжнє свято музики — П’ятий концерт XIII Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера, в якому цього разу звучали скрипка і клавесин.

Цей вечір став окрасою фестивальної програми, адже до Одеси завітали музиканти світового рівня — Ольга Шадріна-Лічак (клавесин, Київ/Україна) та Катерина Бойчук (скрипка, Київ/Україна). Концерт вела знана мистецтвознавиця Ельвіра Паламарчук, чия тепла й водночас ерудована манера спілкування допомогла слухачам зануритися у стильову глибину та історичний контекст виконуваних творів.

Програма концерту поєднала музику доби бароко й класицизму, створивши гармонійний музичний простір, сповнений інтелектуальної витонченості й щирого натхнення.

Звучали:

Й.С. Бах — Соната для скрипки і клавесина мі мажор BWV 1016

Й.Я. Фробергер — Токата для клавесина ля мінор

К.Ф.Е. Бах — Соната для клавесина та скрипки соль мінор Н.542 (2 та 3 частини)

Й. Мислівечек — Соната для клавесина і скрипки ре мажор

В.А. Моцарт — Соната для скрипки і клавіра до мажор К.303

К.Ф.Е. Бах — Фантазія для клавіра соль мінор

М. Березовський — Соната для скрипки і клавесина до мажор

Кожен твір у виконанні дуету Ольги Шадріної-Лічак та Катерини Бойчук звучав із дивовижною точністю, глибиною й емоційною прозорістю. Скрипка і клавесин у їхньому діалозі створювали живу тканину музики — то граціозну, то драматичну, але завжди сповнену гармонії.

Особливо зворушливо прозвучала соната Максима Березовського, яка стала містком між українською духовною традицією та європейською музичною спадщиною XVIII століття.

Після завершення концерту глядачі довго не відпускали музиканток, аплодуючи стоячи. У фіналі вечора президент Міжнародного органного фестивалю імені Теофіла Ріхтера Вероніка Струк урочисто вручила дипломи учасників фестивалю Ользі Шадріній-Лічак та Катерині Бойчук, подякувавши їм за високий професіоналізм і натхненну гру.