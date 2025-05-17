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Сьогодні, 10:00

У цей уікенд в Одесі проходить ⭐️ Ukrainian Women Festival DIVA

Категория: Новини / Перша шпальта

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Головна жіноча інтелектуально-культурна подія року!

Одеса, Культурний центр Union, вул. Троїцька, 43

✍️ КОЛИ? 17-18 травня 2025, 10:00-21:00

В рамках форуму пройдуть концерти найпопулярніших артистів України: 

⭐️Ольги Сумської і Віталія Борисюка, 

⭐️співака CHEEV

⭐️Гала-концерт  

відео


100 виступів найкращих спікерів України (бізнесменів, політиків, психологів, громадських діячів, лікарів);  

25 трансформаційних ігор;  

Майстер-класи, VIP-зустрічі з літераторами і митцями; 

1500 учасників;

Ексклюзивна локація і декор;  

Сучасна експозона з новинками fashion & beauty індустрії країни

Фудкорт з вишуканими стравами, десертами і напоями;  

Презентації, дегустації, розіграші подарунків;  

Вільне  відвідування 10 картинних галерей Культурного центру Union; 

Професійна фото та відеозйомка

 

💰ЦІНА від 500 грн

 ✅ Квитки можна придбати за посиланням

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