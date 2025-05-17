У цей уікенд в Одесі проходить ⭐️ Ukrainian Women Festival DIVA

Головна жіноча інтелектуально-культурна подія року!
Одеса, Культурний центр Union, вул. Троїцька, 43
✍️ КОЛИ? 17-18 травня 2025, 10:00-21:00
В рамках форуму пройдуть концерти найпопулярніших артистів України:
⭐️Ольги Сумської і Віталія Борисюка,
⭐️співака CHEEV
⭐️Гала-концерт
100 виступів найкращих спікерів України (бізнесменів, політиків, психологів, громадських діячів, лікарів);
25 трансформаційних ігор;
Майстер-класи, VIP-зустрічі з літераторами і митцями;
1500 учасників;
Ексклюзивна локація і декор;
Сучасна експозона з новинками fashion & beauty індустрії країни
Фудкорт з вишуканими стравами, десертами і напоями;
Презентації, дегустації, розіграші подарунків;
Вільне відвідування 10 картинних галерей Культурного центру Union;
Професійна фото та відеозйомка
💰ЦІНА від 500 грн
✅ Квитки можна придбати за посиланням