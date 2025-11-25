Белорусский президент помиловал 31 украинца - "в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве"

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, по словам которой, это было сделано по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта и в развитие договоренностей, достигнутых между Лукашенко и президентом СШа Дональдом Трампом.

"В развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельного государстве, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли президентом помилован 31 гражданин Украины, совершивший уголовные преступления на территории нашей страны, - сказала Эйсмонт. - В полдень состоялась их передача украинской стороне".

Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил, что все освобожденные украинцы уже вернулись на родину.

"Сегодня между Украиной и Беларусью состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц, - говорится в сообщении организации. - В результате успешных переговоров с белорусской стороной Координационным штабом по обращению с военнопленными по поручению президента Украины удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которые содержались на территории Республики Беларусь".

В сообщении отмечается, что задержанные на территории Беларуси мужчины и женщины были приговорены к разным срокам заключения - от 2 до 11 лет. Возраст самой молодой из них - 18 лет, самому старшему - 58 лет. Среди освобожденных, как сообщается, есть люди с тяжелыми болезнями, в частности онкологией.

"Выражаем благодарность Соединенным Штатам Америки и Президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и России", - говорится в сообщении штаба.

Ранее на этой неделе Лукашенко по просьбе папы Римского Льва XIV помиловал двух католических священников - Генриха Околотовича и Андрея Юхневича. Околотовича в конце 2024 года признали виновным в совершении "государственной измены" и назначили ему 11 лет лишения свободы. Юхневич в мае 2024 года был приговорен к 13 годам колонии, рассмотрение его дела проходило в закрытом режиме.

Этот шаг пресс-служба белоорусского президента объяснила "состоянием здоровья осужденных, а также необходимостью развития отношений Беларуси со Святым престолом".

За последние месяцы после активизации контактов Минска с администрацией американского президента из белорусских тюрем были освобождены десятки политзаключенных, практически все они были выдворены за пределы страны.