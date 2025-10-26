Двум врачам одесской частной клиники сообщили о подозрении в ненадлежащем лечении, из-за которого, как ожидается, известный одесский застройщик прожил меньше, чем мог бы.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора

Детали: Отмечается, что 62-летний бизнесмен в течение нескольких месяцев проходил лечение онкологического заболевания в частном медицинском учреждении Одессы.

Согласно выводам экспертизы, смерть пациента была условно предупреждаемой: при условии своевременной диагностики, надлежащей оценки состояния и надлежащего лечения он мог прожить значительно дольше.

СМИ пишут, что речь идет об Аднане Киване, который умер в октябре 2024 года на 62 году жизни.

Полиция отмечает, что врачи частной клиники допустили существенные нарушения в оказании медицинской помощи. В результате у пациента развился сепсис, который на фоне онкологического процесса привел к смерти.

По данным ОГП, в течение мая – октября 2024 года потерпевший проходил лечение в этом медицинском учреждении.

В Одесі триває розслідування обставин смерті пацієнта після лікування у приватній клініці

Дословно: "Следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих причинно-следственную связь между ненадлежащими действиями медицинских работников и наступлением смерти пациента.

На основании собранных материалов врачу-хирургу и врачу-онкологу частного медицинского учреждения сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей".

Детали: Им грозит наказание до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

Напомним: В марте 2018 года Аднан Киван купил англоязычное издание Kyiv Post за более $3,5 млн.





