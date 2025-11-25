 
23-11-2025

Стартував прийом заявок на «Зимову підтримку»: одесити можуть отримати 6500 грн

В Украине начали принимать заявки на получение разовой выплаты в размере 6500 гривен в рамках программы «Зимняя поддержка». Она предназначена для граждан, которые наиболее пострадали от последствий войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Как сообщили в правительстве, помощь могут получить:

  1. дети под опекой или попечительством;
  2. дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
  3. люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
  4. дети из числа ВПО, получающие ежемесячные выплаты на проживание;
  5. дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
  6. одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Оформить помощь можно двумя способами:

  1. онлайн – через приложение «Дія»;
  2. офлайн – в ближайшем отделении Пенсионного фонда.

Средства будут зачислены на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке) или на Дія.Карту. Потратить выплату можно в течение 180 дней на одежду и обувь, лекарства и витамины.

Напомним, что в государственном бюджете на 2026 год на программу «Зимняя поддержка» предусмотрено 14,4 млрд грн. Ожидается, что воспользоваться помощью смогут более 15 миллионов украинцев, в том числе жители Одессы и области.

 

