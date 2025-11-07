 
Батьки отримуватимуть 50 тисяч за новонародженого: які виплати ухвалила Рада

Верховная Рада Украины 5 ноября приняла важный законопроект, который существенно повышает государственную поддержку семей с детьми. С 1 января 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка составит 50 тысяч гривен, а ежемесячные выплаты по уходу за малышом вырастут в несколько раз. 

Как сообщил народный депутат от фракции "ЕС" Алексей Гончаренко, за законопроект проголосовали 294 народных избранника, и он был принят в целом. Документ предусматривает значительное расширение социальных выплат для семей на разных этапах ухода за детьми, а также дополнительную поддержку для малышей с инвалидностью и их родителей.

Согласно новым нормам:

  • 50 000 грн — единовременное пособие при рождении первого и каждого последующего ребенка;
  • 7 000 грн в месяц — ежемесячная выплата по уходу за ребенком до достижения одного года; для ребенка с инвалидностью выплата составит 10 500 грн в месяц;
  • Для детей, рожденных до 1 января 2026 года, но еще не достигших года, выплата будет комбинированной: 860 грн по действующим правилам плюс новые 7 000 грн в месяц до достижения ребенком одного года;
  • Программа "ЕЯсла" — целевая поддержка для детей от 1 до 3 лет в размере 8 000 грн в месяц, которую можно использовать на оплату детского сада, кружков или других услуг ухода; для детей с инвалидностью эта сумма возрастает до 12 000 грн в месяц;
  • "Пакет малыша" — помощь в натуральной форме или денежная компенсация, которую можно получить с 36-й недели беременности;
  • "Пакет школьника" — единовременная помощь 5 000 грн для учеников 1 класса;
  • 7 000 грн в месяц — помощь для беременных женщин, не имеющих официального трудоустройства, начиная с 30-й недели беременности и до родов (70 дней).





