Вступна кампанія-2026: НМТ проведуть одного дня

Национальный мультипредметный тест в 2026 году пройдет по прошлогодней, однодневной модели с возможностью дополнительных сессий. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

В комитете отметили, что обсуждались два варианта: проведение НМТ в несколько дней или сохранение однодневной модели. При принятии решения учитывали особенности прифронтовых территорий, условия для украинцев за границей, технические возможности проведения теста и результаты опросов участников НМТ-2025. Именно поэтому Комитет сохранил прошлогоднюю модель как наиболее прозрачную, доступную и понятную для всех участников вступительной кампании.

Напомним, ранее в Украинском центре оценивания качества образования заявляли, что готовы и к двухдневному формату НМТ-2026.


Источник

 




