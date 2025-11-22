Международная благотворительная организация Oxfam приводит данные Forbes, согласно которым совокупное состояние миллиардеров из стран “двадцатки” за последний год выросло на 16,5%, до 15,6 трлн долларов. При этом 3,8 млрд человек, живущих за чертой бедности (Всемирный банк обозначает эту границу если на человека приходится менее 8,3 доллара в день) можно помочь за 1,65 трлн долларов, подсчитали благотворители.

В преддверии саммита G20, который открывается в ЮАР 22 ноября, Oxfam призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других мировых лидеров создать международный орган по борьбе с неравенством и увеличить налоги для сверхбогатых.

“Во всем мире растущее неравенство наносит серьезный вред человечеству, — заявил Тобиас Хаушильд, глава отдела социальной справедливости Oxfam. — Оно погружает миллионы людей в экономические трудности и одновременно способствует политическому расколу и упадку демократий... Абсолютно недопустимо, что сверхбогатые до сих пор не облагаются налогами в должной мере, в то время как все больше государств урезают средства на помощь развивающимся странам”.





Источник











