Совокупное состояние российских миллиардеров достигло рекордных 625,5 млрд долл, превысив предыдущий - 606,2 млрд долл, который зафиксировали в 2021 году, до начала большой войны в Украине.

Об этом сообщает Forbes.

Количество миллиардеров в РФ за год выросло со 125 до 146. Лидером российского рейтинга остался акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние оценивается в 28,7 млрд долл.

По данным издания, состояние некоторых миллиардеров выросло особенно ощутимо. Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и его семья увеличили капитал почти на 6 млрд долл. Генеральный директор "Севергрупп" Алексей Мордашов с семьей - на 3,1 млрд долл, совладелец "Альфа-банка" Михаил Фридман - на 2 млрд долл, а глава "Новатэк" Леонид Михельсон - на 1 млрд долл.

Forbes также отмечает, что несколько предпринимателей больше не входят в российский рейтинг. Основатель Telegram Павел Дуров и экс-владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко теперь среди самых богатых в ОАЭ, а Алишер Усманов - в списке Узбекистана.

В целом количество миллиардеров в мире выросло на 247 человек и превысило 3000. Их совокупное богатство достигло рекордных 16,1 трлн долл. Впервые в истории 15 человек имеют более 100 млрд долл. Самым богатым в мире стал Илон Маск, который удвоил свое состояние за год.

Напомним:

Российский сенатор Сулейман Керимов, который является одним из самых богатых людей страны, имел долю в возглавляемой Маском компании SpaceX через трастовый фонд даже после того, как на него были наложены санкции первой администрацией Трампа.

Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС против около 2000 россиян, если из списка не исключат миллиардера Михаила Фридмана.

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