Украинские воспитатели детских садов сегодня — самые бедные воспитатели в Европе. Таковы данные отчёта шведского эксперта Хенрика Линда, подготовленного в рамках программы Polaris при поддержке SIDA. Воспитатель детского сада в Украине получает в 4-5 раз меньше, чем его коллега в любой стране ЕС. И в два раза меньше, чем педагоги в Албании или Боснии. То здесь мы уже вывалились из цивилизованной системы координат.

Система дошкольного образования, как и, собственно школьного, стареет и разрушается на глазах. Молодые специалисты туда не приходят — и не придут. Потому что зачем там работать, если на зарплату ты не можешь даже полноценно питаться? Невозможно строить образование на личном подвиге и терпении тех, кто должен воспитывать новое поколение.

И если так будет продолжаться, через несколько лет в Украине воспитатели исчезнут как класс. Эту системную проблему нужно решать на уровне государственной политики, а не частных инициатив.





