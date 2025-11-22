 
Информация к новости
Сьогодні, 16:00

Єврозона на плаву, листопад виявився не гіршим за жовтень

Анализ деловой активности в последний месяц осени показал, что еврозона оставалась активной, главным образом, благодаря росту в сфере услуг.

Совокупный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и секторе услуг еврозоны, в ноябре не изменился, укрепив высокие темпы роста, зафиксированные месяцем раньше. По данным экспертов группы S&P Global, фактические результаты этой осени стали самыми успешными за последние два года и пять месяцев.

Главным образом, благодаря продолжающемуся росту в сфере услуг. Его активность поднялась в этом месяце до лучшего уровня с мая 2024 года, опровергнув прогнозы об умеренном замедлении.

А вот промсекторр, напротив, потерял темпы роста.Это можно объяснить резким ростом затрат компаний - возможно, на фоне повышения тарифов. Одновременно в ноябре замедлился рост размещения новых заказов на европейских предприятиях, так как слабость внешнего спроса сохраняется.

При этом внутри еврозоны потребительские настроения не изменились, а индекс доверия потребителей оказался даже несколько выше прогнозов.


