При оценке ситуации со стоимостью продуктовой корзины в разных странах Европы эксперты призывают учитывать не номинальные цены на продукты, а долю в бюджете, которую семья тратит на питание.

Продукты питания - одна из самых крупных статей расходов домохозяйств в Европе: в среднем на них приходится около 11,9 % расходов по всему ЕС, а в таких странах, как Румыния, этот показатель достигает 20 %.

Цены на продукты питания в Европе сильно отличаются от страны к стране. Индекс уровня цен , рассчитываемый Евростатом, является полезной основой для сравнения. Если средняя стоимость продовольственной корзины в ЕС составляет 100 евро, индекс может быть использован для определения того, сколько будет стоить та же корзина в той или иной стране.

Уровень цен выше 100 означает, что страна дороже, чем в среднем по Европе, а показатель ниже 100 - что она дешевле.

По данным Евростата, в 2024 году Северная Македония была самой дешевой страной по стоимости продуктов питания среди 36 европейских государств. Стандартная продуктовая корзина там стоила 73 евро, что на 27 % дешевле, чем в среднем по ЕС.

Самой дорогой страной является Швейцария, где цены на продукты питания на 61,1% выше, чем в среднем по ЕС, корзина продуктов обойдется там в 161,1 евро.

Северная Македония является страной-кандидатом на вступление в ЕС - она еще не стала его членом, но имеет активные торговые соглашения, в то время как Швейцария не входит в ЕЭЗ и опирается на сеть двусторонних соглашений с ЕС.

В ЕС самый низкий уровень цен на продукты питания в Румынии (74,6 евро), а самый высокий - в Люксембурге (125,7 евро). По сравнению со средним показателем по ЕС продукты питания дешевле на 25,4 % в Румынии и дороже на 25,7 % в Люксембурге.

Вслед за Швейцарией тройку лидеров замыкают еще две страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ): Исландия (146,3 евро) и Норвегия (130,6 евро).

Страны ЕАСТ - это государства, не входящие в ЕС, которые сотрудничают с блоком в основном в области торговли и доступа к рынкам, сохраняя при этом больший национальный контроль над законами, границами и политикой.

Цены на продукты питания также как минимум на 10% выше, чем в среднем по ЕС, в Дании (€119,3), Ирландии (€111,9), Франции (€111,5), Австрии (€110,9) и на Мальте (€110,9).

В Юго-Восточной Европе и на Западных Балканах цены на продукты питания в целом самые низкие. Помимо Северной Македонии и Румынии, цены в Турции (75,7 евро), Боснии и Герцеговине (82,5 евро), Черногории (82,6 евро) и Болгарии (87,1 евро) значительно меньше среднего показателя по ЕС.

Сербия (95,7 евро) и Албания (98,7 евро) также дешевле, чем в ЕС.

Среди "большой четверки" ЕС цены на продукты питания выше, чем в среднем по ЕС, в Италии (€104) и Германии (€102,9). Испания (94,6 евро) на 5,4 % дешевле, чем в ЕС.

В большинстве стран Центральной и некоторых восточноевропейских стран цены остаются ниже или близки к среднему уровню ЕС, включая Словакию, Польшу, Чехию и Венгрию.

В Западной Европе цены на продукты питания, как правило, выше, а скандинавские страны являются одними из самых дорогих в Европе.

Разрыв в ценах имеет значение для домохозяйств

Илария Бенедетти, доцент университета Тушиа (Италия), отметила, что ключевую роль в различиях играют такие структурные факторы, как производственные затраты, интеграция цепочек поставок и подверженность глобальным потрясениям.

"Малые и сильно открытые экономики, валюты которых часто подвержены более резким колебаниям, сильнее ощутили на себе влияние роста цен на энергоносители и сельскохозяйственную продукцию во время пандемии и российско-украинского конфликта", - заявила она в интервью Euronews.

Бенедетти подчеркнула, что эти ценовые разрывы имеют большое значение, поскольку их влияние зависит от того, сколько домохозяйства должны выделять на питание. В ряде стран Восточной и Юго-Восточной Европы на продукты питания приходится более 20% расходов домохозяйств, в то время как в странах с более высоким уровнем доходов эта доля - менее 12%. "В результате один и тот же рост цен приводит к гораздо более тяжелым последствиям там, где доходы ниже", - добавила эксперт.

Стоимость рабочей силы и заработная плата

"Самая важная причина - различия в доходах и зарплатах, - сказал в интервью Euronews Business Алан Мэтьюс, профессор Тринити-колледжа в Дублине.

В странах с более высокой средней заработной платой, таких как Дания и Швейцария, цены на продукты питания, как правило, выше, поскольку затраты на оплату труда в сельском хозяйстве, переработке и розничной торговле перекладываются на плечи потребителей.

"Различия в налогообложении, особенно НДС на продовольственные товары, также объясняют некоторые различия, - добавил он. Некоторые страны устанавливают более низкую или даже нулевую ставку НДС на продукты питания, как, например, Ирландия, в то время как в других странах, таких как Дания, продукты питания облагаются стандартной ставкой НДС.

Мэтьюс отметил, что на цены на продукты питания также будут влиять предпочтения потребителей. Например, потребители в странах Северной и Западной Европы могут чаще покупать органические продукты и товары премиум-класса.

Последствия для продовольственной безопасности

Йеремиас Мате Балог, ассоциированный профессор Будапештского университета Корвина, заявил, что эти различия в ценах имеют последствия для продовольственной безопасности, особенно если рассматривать их в сочетании с располагаемым доходом. "В то время как страны с высоким уровнем дохода могут выдержать повышенный уровень цен, домохозяйства с низким уровнем дохода в Центральной и Восточной Европе несут непропорционально тяжелое бремя, даже если номинальные цены на продукты питания ниже", - отметил он в интервью Euronews.

