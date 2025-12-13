Российские войска продолжают уничтожать энергетические объекты в прифронтовых и приграничных областях, а также наносить удары по инфраструктуре передачи и распределения электроэнергии. Поэтому возможности Украины транспортировать ток на большие расстояния от электростанций до потребителей существенно ограничены.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", отметив, что под публикациями компании в соцсетях в последние дни активизировались вопросы по якобы несправедливому формированию графиков отключений.

"Различия между графиками обесточений в разных регионах напрямую связаны с последствиями российских атак. Применяя тактику "обожженной земли", враг систематически разрушает энергогенерирующие объекты прифронтовых и приближенных к границе областей, а также наносит удары по сетям передачи и распределения электроэнергии", - говорится в сообщении компании.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что цель РФ состоит не только в выведении из строя электростанций в определенных регионах, но и в создании максимальной сложности с передачей электроэнергии из других областей.

В компании добавили, что украинская энергосистема не была спроектирована под столь экстремальные условия. Ее возможности передавать большие объемы электроэнергии на сотни километров ограничены.

"Даже в мирное время было бы сложно обеспечить стабильную передачу, например, электроэнергии из Ровенской АЭС в Харьков. Такие расстояния требуют огромного количества линий электропередач и подстанционного оборудования, физически не рассчитанного на подобные нагрузки. А сейчас враг продолжает целенаправленно бить по этим объектам", — пояснили в "энерго".

Чтобы частично снизить нагрузку на сети, энергетики вынуждены вводить ограничения в регионах, через которые проходят основные маршруты передачи тока от генерации и межгосударственных интерконнекторов (которыми осуществляется импорт) в наиболее энергодефицитные области.

В то же время, есть регионы, которые не задействованы в этих потоках и где нет необходимости в дополнительных ограничениях. В некоторых из них даже возможен профицит электроэнергии, который технически невозможно передать в области, наиболее пострадавшие от атак.

"Поэтому разная продолжительность отключений по стране - это не результат неправильного или неравного распределения электроэнергии. Это прямое следствие российских ударов и попыток агрессора погрузить Украину во тьму", - подчеркнули в "Укрэнерго". Там добавили, что аварийные бригады работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить сети.

