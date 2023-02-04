НЭК “Укрэнерго” на четверг, 2 февраля, по сравнению со средой совсем незначительно, но повысила как дневные, так и ночные лимиты потребления электроэнергии областям, свидетельствуют данные ряда операторов системы распределения (ОСР).
Таким образом, “Укрэнерго” повышает дневные лимиты четвертые сутки подряд. Относительно ночных лимитов, то их повышение /снижение чередуется несколько последних суток.
ДТЭК в своем Телеграмм-канале отметил, что лимиты на четверг позволят придерживаться почасовых графиков в областях присутствия его операторов системы распределения — Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, но в Одесской области будут по-прежнему применяться экстренные отключения из-за серьезных повреждений энергоинфраструктуры вследствие российской атаки 26 января.
“Прикарпатьеоблэнерго” и “Полтаваоблэнерго”, обнародовавшие лимиты в своих Facebook, также отмечают применение завтра почасовых графиков.
Системный оператор “Укрэнерго” последние несколько суток не сообщает о применении аварийных отключений по причине превышения лимитов, чему может способствовать экономное потребление электроэнергии, а также ее импорт, который начал нерегулярно заходить с 15 января, но ежедневно заходит с 25 января. Всего в январе было импортировано около 60 тыс. МВт-ч, 1 февраля — 10,5 тыс. МВт-ч.
Данные операторов системы распределения э/э по установленным на 2 февраля лимитам потребления электроэнергии
|Область
|Дневной лимит, МВт
|Изм. к пред. дню, %
|Ночной лимит
|Изм. к пред. дню, %
|Киев
|1057
|+0,66
|684
|+0,14
|Киевская область
|755
|+0,53
|629
|+0,31
|Днепропетровская область
|1280
|+0,62
|1248
|+0,24
|Одесская область
|Экстренные отключения из-за атак РФ
|Ивано-Франковская область
|304,88
|+0,62
|266,58
|+0,25
|Полтаваоблэнерго
|484,76
|+0,62
|424,36
|+0,26