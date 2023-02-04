НЭК “Укрэнерго” на четверг, 2 февраля, по сравнению со средой совсем незначительно, но повысила как дневные, так и ночные лимиты потребления электроэнергии областям, свидетельствуют данные ряда операторов системы распределения (ОСР).

Таким образом, “Укрэнерго” повышает дневные лимиты четвертые сутки подряд. Относительно ночных лимитов, то их повышение /снижение чередуется несколько последних суток.

ДТЭК в своем Телеграмм-канале отметил, что лимиты на четверг позволят придерживаться почасовых графиков в областях присутствия его операторов системы распределения — Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, но в Одесской области будут по-прежнему применяться экстренные отключения из-за серьезных повреждений энергоинфраструктуры вследствие российской атаки 26 января.

“Прикарпатьеоблэнерго” и “Полтаваоблэнерго”, обнародовавшие лимиты в своих Facebook, также отмечают применение завтра почасовых графиков.

Системный оператор “Укрэнерго” последние несколько суток не сообщает о применении аварийных отключений по причине превышения лимитов, чему может способствовать экономное потребление электроэнергии, а также ее импорт, который начал нерегулярно заходить с 15 января, но ежедневно заходит с 25 января. Всего в январе было импортировано около 60 тыс. МВт-ч, 1 февраля — 10,5 тыс. МВт-ч.

Данные операторов системы распределения э/э по установленным на 2 февраля лимитам потребления электроэнергии