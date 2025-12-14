Вследствие удара российских вооруженных сил по Одесскому морскому порту, возник пожар в зернохранилищах, профильные службы ликвидируют последствия ударов.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

"Всю ночь Россия наносила комбинированные атаки дронами и ракетами по Одесской области. Под прицелом – портовые и энергетические объекты", – говорится в сообщении.

"Враг ударил по Одесскому морскому порту, возник пожар в зернохранилищах. На месте работают профильные службы и ликвидируют последствия ударов. Это уже вторая атака на этот объект за сутки", – сообщает министерство.

В результате массированных повторных ударов в населенных пунктах области повреждена энергетическая инфраструктура. В части Одессы отсутствуют электро-, водо- и теплоснабжение, на объектах социальной сферы применены резервные источники питания. Обеспечены запасы воды и топлива. Продолжаются восстановительные работы, говорится в сообщении.

Также в результате вражеских атак повреждены объекты энергетики в Черниговской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях, отмечает министерство.

"В Херсоне без электричества областной центр – это более 140 тысяч абонентов. В Николаевской области – без света несколько районов. Для подачи тепло- и водоснабжения применяются резервные источники. Ведутся ремонтные работы", – говорится в сообщении.

"Враг в очередной раз пытается оставить громады без света и тепла, уничтожить нашу морскую логистику, разрушая порты. Несмотря на это, делаем все, чтобы максимально оперативно вернуть критическую инфраструктуру к работе", – добавляют в министерстве.

Напомним:

В результате российских ночных атак на утро 13 декабря без света остались потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

В ночь на 13 декабря россияне совершили массированную комбинированную атаку ударными беспилотниками и ракетами на Одессу. Власти сообщили о повреждении объектов гражданского назначения, энергетической и промышленной инфраструктуры.

Вечером 12 декабря россияне ударили баллистическими ракетами и дронами по Одессе и области. В результате атаки повреждено гражданское судно в порту Черноморск, пострадал человек. Судно принадлежит турецкой компании. Есть также повреждения объектов гражданской и портовой инфраструктуры.

Из-за обстрелов временно отменен ряд пригородных поездов в Одесской области, задерживается рейс Одесса — Киев, сообщила "Укрзализны





