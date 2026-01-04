Сомали — разрушенная, охваченная хаосом страна. И именно это государство с января 2026 года должно взять на себя руководство органом ООН, который отвечает за поддержание международного мира и безопасности. В Совете принимаются решения о санкциях, оружейном эмбарго, направлении миротворческих миссий ООН или трибуналов, а также — в крайнем случае — о разрешение на применение военной силы.

В Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов, каждый из которых может заблокировать любое решение (право вето): США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. В Совете также состоят десять непостоянных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН. Сейчас это Алжир, Гайана, Сьерра-Леоне, Словения, Южная Корея, а также Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали. Председательство ротируется по алфавиту — Сомали сменяет Словению. При этом непостоянные члены НЕ имеют права вето.

Cомали считается примером несостоявшегося государства, поскольку центральное правительство контролирует лишь часть страны и стоит перед масштабными вызовами в сфере безопасности. Самая большая угроза — исламистская террористическая организация “Аш-Шабаб”. Население страдает от повторяющихся засух, голода и бедности. Около 4 млн человек — беженцы внутри своей страны.

Председательство Сомали, однако, не означает, что организация работы Совета Безопасности под угрозой. На практике председательство осуществляется штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке и обеспечивается жёстко регламентированными процедурами, а также всесторонней поддержкой Секретариата ООН. Таким образом, Сомали не может проводить какие-либо резолюции или злоупотреблять властью. Председательство — это дипломатический микрофон, а не инструмент влияния.





