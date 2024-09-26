Расширение Совета безопасности ООН и возможное ограничение права вето его постоянных членов – западные лидеры считают, что реформа главного органа в структуре ООН назрела.
Уходящий председатель Евросовета Шарль Мишель предупредил, что неспособность нынешнего Совбеза привлекать к ответственности за преступления против человечности ведёт к их "нормализации".
К реорганизации площадки призывает и президент Франции Эммануэль Макрон.
С трибуны Генассамблеи французский президент также призвал "Хезболлах" прекратить обстрелы Израиля, а еврейское преступление – положить конец "эскалации в Ливане", добавив, что расширение операций ЦАХАЛ в Ливане "не может" обойтись без последствий.
В состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств-членов, в том числе пять постоянных и десять, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года. Для того, чтобы внести любые поправки в Устав ООН, требуется одобрение двух третей стран-членов.
Россия – устами Сергея Лаврова – уже назвала план реформ "опасными играми". При этом Москва не против включения в состав Совбеза представителей стран Азии, Африки и Латинской Америки, но считает, что членство Германии или Японии только "усугубит несправедливость" и укрепит позиции западного блока.