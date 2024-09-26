Неспособность остановить войну в Украине и как-то повлиять на ближневосточный конфликт – на Западе призывают реформировать Совет безопасности ООН.

Расширение Совета безопасности ООН и возможное ограничение права вето его постоянных членов – западные лидеры считают, что реформа главного органа в структуре ООН назрела.

Уходящий председатель Евросовета Шарль Мишель предупредил, что неспособность нынешнего Совбеза привлекать к ответственности за преступления против человечности ведёт к их "нормализации".

"Постоянное место в Совете Безопасности – это не привилегия. Это ответственность, серьёзная ответственность, возложенная лишь на пять стран, которые должны стоять на страже мира во всём мире, – отметил брюссельский чиновник. – Сегодня некоторые из них не справляются со своими обязанностями. Совет Безопасности должен быть реформирован, чтобы сделать его более представительным, более легитимным и более эффективным".

К реорганизации площадки призывает и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Пока Совет Безопасности блокируется то одними, то другими участниками, которые исходят только из своих интересов, будет трудно добиться прогресса", – подчеркнул он.

"Мы должны сделать Организацию Объединённых Наций более эффективной, возможно, сначала сделав её более представительной. Вот почему Франция, и я повторяю это здесь, поддерживает расширение Совета Безопасности. Германия, Япония, Индия и Бразилия должны стать постоянными членами, к ним также должны присоединиться две африканские страны, которым поручат представлять континент", – добавил Макрон.

С трибуны Генассамблеи французский президент также призвал "Хезболлах" прекратить обстрелы Израиля, а еврейское преступление – положить конец "эскалации в Ливане", добавив, что расширение операций ЦАХАЛ в Ливане "не может" обойтись без последствий.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств-членов, в том числе пять постоянных и десять, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года. Для того, чтобы внести любые поправки в Устав ООН, требуется одобрение двух третей стран-членов.

Россия – устами Сергея Лаврова – уже назвала план реформ "опасными играми". При этом Москва не против включения в состав Совбеза представителей стран Азии, Африки и Латинской Америки, но считает, что членство Германии или Японии только "усугубит несправедливость" и укрепит позиции западного блока.