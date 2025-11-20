На территории Измаильского порта в результате российской атаки пострадал танкер под флагом Турции, который находился на разгрузке сжиженного газа.

Об этом пишет EURONEWS.

"На судне осталось около трех тысяч тонн. Возник масштабный пожар, который спасатели ликвидируют до сих пор. По городу на утро еще поднимается дым от пожара", – говорится в сообщении.

Генеральное управление морских дел турецкого правительства сообщает, что безопасно эвакуирован был и экипаж судна из 16 членов. Добавляется, что нападение произошло в 2-й час ночи.

"Судно ORINDA под турецким флагом, перевозящее сжиженный нефтяной газ, на борту которого находились 16 турецких членов экипажа, пострадало во время эвакуации в порту Измаил, Украина, и загорелось. Экипаж безопасно эвакуировался с судна. Пострадавших нет. Пожарные ликвидируют пожар на борту", – говорится в сообщении.

Румынские власти эвакуируют жителей села Плауру, что находится вблизи границы с Украиной, из-за высокого риска взрыва на судне, в которое сегодня ночью попал российский ударный дрон.

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что после ночной российской атаки на порт Измаил загорелось оборудование для перекачки газа, размещенное на борту гражданского судна под флагом Турции.

"По информации местных властей, оснований для эвакуации населения пока нет", – отметили в ведомстве.

Также известно, что были повреждены три пустые баржи, принадлежащие Измаильскому порту и Администрации морских портов Украины, и два понтона. Повреждения получило еще судно под флагом Украины, пожар на котором самостоятельно потушил экипаж.

"На одном из предприятий Измаила "шахеды" атаковали танкер под флагом Украины и бывшее российское судно, на которое наложен арест АРМА", – пишет украинское издание Bessarabiainform.com.

Напомним:

В ночь на 17 ноября рф нанесла удары беспилотниками по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки повреждено портовое оборудование и несколько гражданских судов, находившихся у причалов.

Также сообщалось, что в ночь на 17 ноября враг атаковал энергетический объект ДТЭК в Одесской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 ноября Измаильский морской порт подвергся вражеской атаке дронами. В результате атаки повреждено портовое оборудование и несколько гражданских судов, находившихся у причалов.

