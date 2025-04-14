В марте 2025 года украинский бизнес впервые за 11 месяцев продемонстрировал оптимизм в оценке своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины, достиг 51,8, превысив нейтральный уровень в 50 пунктов.

В секторе торговли наблюдаются самые оптимистичные настроения: секторальный индекс достиг 54, что выше февральского показателя в 49,2. Компании ожидают роста товарооборота и увеличения закупок.

Промышленные предприятия также улучшили свои прогнозы, с секторальным индексом 53,1 против 50,2 в феврале, ожидая увеличения объемов производства и новых заказов.

Строительная отрасль, благодаря сезонному фактору, показала значительное улучшение: индекс вырос до 52,9 с 44,7 в феврале. Компании ожидают роста объемов строительства и новых заказов.

В сфере услуг, несмотря на улучшение показателей до 48,8 с 42,2 в феврале, оценки остаются сдержанными из-за дефицита квалифицированных кадров и увеличения производственных затрат.

Положительные изменения обусловлены устойчивым потребительским спросом, увеличением производства, поступлением международной финансовой помощи и стабилизацией энергоснабжения. Сезонные факторы также внесли свой вклад. Но я подозреваю, что главной причиной роста оптимизма стали не только экономические факторы, а начавшиеся переговоры о мире. Однако бизнес продолжает сталкиваться с вызовами, такими как усиление обстрелов критически важных объектов, колебания валютного курса, инфляционные ожидания и нехватка квалифицированных кадров.





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