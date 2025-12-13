Украина может вступить в Европейский Союз к 1 января 2027 года в рамках ускоренного плана, который обсуждается на переговорах о прекращении войны при посредничестве США. Этот шаг потребует переписывания процедур вступления в блок.

Этот шаг прописан в последнем проекте мирного предложения, которое согласовывают американские и украинские чиновники при поддержке Брюсселя, пишет Financial Times со ссылкой на людей, ознакомленных с содержанием документа, передает УНИАН.

Как вступление Украины в ЕС может произойти уже в следующем году

Сообщается, что столь сжатые сроки — при том, что Киев формально еще не завершил ни одной из изнурительных 36 глав переговоров о вступлении — перевернут подход блока, основанный на "заслугах" (merit-based), и заставят Брюссель переосмыслить весь процесс. Источник издания ссылается на возможность внедрения системы поэтапного доступа к фондам ЕС, права голоса и таких преимуществ, как единая сельскохозяйственная политика.

Чиновники, поддерживающие членство Украины, отмечают: включение этого пункта в мирное соглашение сделает вступление Киева свершившимся фактом, поскольку Брюссель почувствует, что не может сорвать мирный процесс, выступая против ускоренного графика.

Поддержка США также будет означать, что президент США Дональд Трамп сможет приказать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, который до сих пор тормозил процесс евроинтеграции Украины, снять свое вето и позволить Киеву начать прохождение процедуры политического одобрения.

Процесс продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в Киеве, что он и его команда переговорщиков "сформировали подход к некоторым пунктам [мирного плана] с учетом того факта, что Украина в будущем станет членом Европейского Союза".

"Вопрос будущего членства Украины в ЕС во многом зависит от европейцев — и от американцев тоже, на самом деле. Потому что если мы согласуем сделку, в которой будет указано, когда Украина станет членом ЕС, американцы, как сторона этого соглашения, сделают все, чтобы наш европейский путь не мог быть заблокирован другими в Европе, на кого они имеют влияние", — сказал украинский лидер.

Украина подала заявку на членство в ЕС вскоре после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а четыре месяца спустя получила статус кандидата. В прошлом месяце комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что новые страны-члены могут быть помещены на "испытательный срок" на несколько лет и исключены из блока в случае отката демократии. Это предложение направлено на то, чтобы развеять опасения по поводу влияния новых участников.