В Люксембурге сегодня будет официально объявлено о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

«Мы стоим на пороге ключевого момента для этих двух стран. Вместе мы можем создать большую и перспективную Европу. Путь впереди будет нелегким, но наполненным огромными возможностями», – говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

14 июня Евросоюз утвердил рамки переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. Об их начале будет объявлено сегодня на межправительственных конференциях Евросоюза с каждой из этих стран. Однако, сами переговоры вряд ли начнутся в ближайшие несколько месяцев, пишет АР. Само по себе начало переговоров не означает скорого приема в ЕС.

Украина хочет присоединиться к Евросоюзу к 2030 году, но сначала ей необходимо провести десятки реформ, которые включают меры по борьбе с коррупцией, а также реформы государственного управления и судебной системы.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев выполнил все предварительные условия для начала переговоров о вступлении в ЕС. В начале июня это подтвердила и Европейская комиссия.

Ранее СМИ писали, что для Киева и Брюсселя важно официально начать процесс переговоров до 1 июля, когда председательство в Совете ЕС перейдет к Венгрии, которая считается наиболее симпатизирующим России государством – членом ЕС, и блокирует большинство решений Евросоюза по Украине. Будапешт, в частности, заявлял, что Киев сделал недостаточно для защиты прав венгерского меньшинства в Украине. Эту проблему смогли снять с помощью компромиссной формулировки о правах нацменьшинств в рамочном соглашении.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в опубликованном сегодня интервью медиагруппе Funke раскритиковал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но пообещал, что его страна не будет препятствовать этому процессу.

По мнению Орбана, переговоры представляют собой «чисто политически мотивированный процесс». «Сначала нам нужно изучить, каковы будут последствия, если мы примем в свои ряды страну в состоянии войны, границы которой на практике не ясны», – подчеркнул венгерский премьер.

Заявка Украины на вступление в ЕС была подана 28 февраля 2022 года, статусом кандидата она была наделена через четыре месяца – 23 июня.

Сейчас в Европейский союз входят 27 государств. Ещё девять стран имеют статус кандидата и находятся на разной стадии переговоров о вступлении в ЕС.

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