Исполнительные власти Европейского союза намерены представить 8 ноября оценку прогресса, достигнутого Украиной в ее заявке на членство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам трех чиновников, это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

Оценка будет представлена в ежегодном отчете Европейской комиссии, базирующемся в Брюсселе, где подробно будет описано, насколько страны, желающие присоединиться к блоку из 27 стран, продвинулись в выполнении необходимых экономических, правовых и других критериев.

Отмечается, что во время саммита лидеров ЕС 14-15 декабря будет принято решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в ЕС, являющемся одним из главных приоритетов для Украины, в то время как идет война с Россией.

Ожидается, что Украина получит положительную рекомендацию, возможно, в дополнительных условиях, связанных с борьбой со взяточничеством и правами меньшинств. Последний вопрос подняла Венгрия.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в прошлом году. Теперь государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а в конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государство заканчивает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне.

Добавим, что президент Владимир Зеленский и украинское правительство рассчитывали на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры о вступлении уже в 2023 году.

Однако по данным издания Politico, ЕС, вероятно, до декабря этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

Больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать - в материале РБК-Украина.