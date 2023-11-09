Европейская комиссия предлагает осуществлять процедуру вступления Украины в Европейский Союз по новой процедуре, которая предусматривает подготовку технических вопросов переговоров о вступлении параллельно с политическими.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Ранее в ЕС действовала пошаговая процедура открытия переговоров. Сначала так называемая межправительственная конференция государств-членов ЕС утверждала технический документ под названием "переговорные рамки", без которой переговоры не могли начаться в принципе.

Это искусственно тормозило начало переговоров, например, для Албании и Северной Македонии. Они получили политическое решение о начале переговоров еще в марте-2020, но из-за проблем с политическими требованиями ждали утверждения "рамки" более двух лет – до июня-2022-го.

"Да и с тех пор они не имеют значительного прогресса – еще год длился так называемый скрининг, то есть проверка совместимости с правом ЕС, и только в декабре 2023 года эти два западнобалканских государства должны открыть первые переговорные главы", – говорится в статье.

В случае с Украиной Еврокомиссия учла новую реальность и предложила параллельный подход в переговорах вместо пошагового.

Это означает, что промежуточные, технические этапы – а именно подготовка переговорной рамки и скрининг законодательства – начнутся уже в декабре 2023 года, как только появится политическое решение саммита ЕС, где должно быть одобрено предложение Еврокомиссии начать переговоры с Украиной.

Но для этого на саммите ЕС Украине надо получить согласие всех лидеров – в том числе и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – на открытие переговоров.