Украина и Россия ведут предварительные переговоры при посредничестве Катара по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.

Как передает Delo.ua, об этом пишет Financial Times.

Издание, ссылаясь на собственные источники, среди которых высокопоставленные украинские чиновники, отмечает, что Киев стремится возобновить переговоры при посредничестве Катара. В августе они вроде бы были близки к соглашению, но сорвались из-за операции Украины в Курской области РФ.

"Идут очень предварительные переговоры о возможном возобновлении чего-то. Сейчас идут переговоры по энергетическим объектам", — сказал украинский чиновник.

По словам дипломата, Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренности.

Ранее и Киев и Москва признали, что прекращение атак на энергосистему Украины и нефтеперерабатывающие мощности России отвечает их взаимным интересам.

Но, как пишет Financial Times, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин вряд ли согласится на соглашение, пока идет операция ВСУ в Курской области, где украинские военные контролируют около 600 кв. км территории, сообщил бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, информированный о ходе переговоров.

Четыре украинских чиновника сообщили, что минувшей осенью Киев и Москва пришли к "молчаливому согласию" не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. В результате Россия той зимой воздержалась от масштабных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Однако Киев возобновил атаки дронами на российские нефтяные объекты в феврале и марте этого года, стремясь усилить давление на Москву после провального контрнаступления 2023 года. Поэтому в Кремле решили, что молчаливое соглашение было нарушено, и возобновили массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры весной 2024 года.

Зеленский назвал прекращение ударов по энергетике первым шагом к завершению войны

Взаимное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Financial Times.

Комментируя атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы, Зеленский отметил, что договоренность между Москвой и Киевом о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре стала важным шагом к деэскалации конфликта.

"Мы увидели во время первого мирного саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я так думаю", – цитирует Зеленского FT.