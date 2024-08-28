В этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон, пишут журналисты.
Источник: The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров сообщает Украинская правда
Детали: В статье говорится, что непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в роли посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе.
О таком возможном соглашении и запланированном саммите ранее нигде не сообщалось.
Журналисты напоминают, что более года Россия наносила удары по украинской энергосистеме шквалом крылатых ракет и беспилотников, нанося непоправимый ущерб электростанциям и вызывая веерные отключения электроэнергии по всей стране.
Тем временем Украина нанесла удар по российским нефтяным объектам дальними ударами беспилотников, которые подожгли нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и резервуары, сократив переработку нефти Москвой примерно на 15% и подняв цены на бензин во всем мире.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит возможность полного прекращения огня только при условии, что Россия сначала выведет все свои войска с украинской земли, включая Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году.
Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина сначала отдала ему четыре украинские области - включая территории, которые российские войска не оккупировали, - которые Кремль объявил частью России".
Больше деталей: Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в западную часть России.
Делегация Москвы назвала это "эскалацией", сказал дипломат, добавив, что Киев "не предупредил Доху о своем трансграничном наступлении".
Россия "не отменила переговоры, они сказали: "Дайте нам время", - заверил дипломат.
По словам собеседника, хотя Украина все равно хотела отправить свою делегацию в Доху, Катар отказался, поскольку не видит пользы от односторонней встречи.
Дипломат, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Катар обсуждал с Киевом и Москвой договоренности о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. По его словам, стороны договорились о саммите в Дохе, осталось лишь согласовать незначительные детали.
"После Курска россияне отступили", - сказал другой собеседник, знакомый с переговорами.
Российский собеседник, имеющий тесные связи с российскими дипломатами, дал понять, что "Путин не будет настроен заключать сделку после Курской наступательной операции".
"Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением", - якобы сказал собеседник.
В ответ на запрос The Washington Post в Офисе президента Украины сообщили, что саммит в Дохе перенесли "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но он состоится в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проконсультируется со своими партнерами по имплементации оговоренного.
В Кремле не ответили на запросы о комментариях.
Белый дом отказался от комментариев для этой истории. Администрация Байдена уже давно заявляла, что время и условия потенциального соглашения о прекращении огня с Россией должна определять только Украина.
Дипломат, который брифинговал о переговорах, сказал, что и Киев, и Москва продемонстрировали свою готовность принять договоренности накануне саммита. Но чиновники в Киеве имели смешанные ожидания относительно того, могут ли переговоры быть успешными: некоторые оценивали шансы на успех в 20 процентов, а другие предусматривали еще худшие перспективы, по словам двух человек, знакомых с ходом переговоров, даже если бы штурма Курска не произошло.
"У нас есть только один шанс пережить эту зиму, и то, если россияне не начнут новых атак на энергосистему", - цитирует издание украинского чиновника, который был проинформирован о переговорах.
По словам украинских и западных чиновников, шаг Киева навстречу России, которая оккупировала около 20 процентов территории Украины, был частично направлен на то, чтобы предоставить Украине больше рычагов влияния на будущие переговоры.
Дословно: "Военные аналитики выражают скептицизм относительно того, что украинские войска смогут удержать контроль над российской территорией.
Москва также продолжает одерживать победы в Донецкой области на востоке Украины и не отводит оттуда войска для защиты от нового украинского наступления.
Но хотя Киев, возможно, и улучшил свою будущую переговорную позицию благодаря захвату земель, вероятность быстрых мирных переговоров, кажется, уменьшилась.
На этой неделе Путин публично пообещал не смягчать свою позицию по переговорам из-за нападения на российскую территорию".