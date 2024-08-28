В этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон, пишут журналисты.

Источник: The Washington Post со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров сообщает Украинская правда

Детали: В статье говорится, что непрямые переговоры, в которых катарцы выступали в роли посредников и встречались отдельно с украинской и российской делегациями, были сорваны из-за неожиданного вторжения Украины в западную Курскую область России на прошлой неделе.

О таком возможном соглашении и запланированном саммите ранее нигде не сообщалось.

Журналисты напоминают, что более года Россия наносила удары по украинской энергосистеме шквалом крылатых ракет и беспилотников, нанося непоправимый ущерб электростанциям и вызывая веерные отключения электроэнергии по всей стране.

Тем временем Украина нанесла удар по российским нефтяным объектам дальними ударами беспилотников, которые подожгли нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и резервуары, сократив переработку нефти Москвой примерно на 15% и подняв цены на бензин во всем мире.

Дословно: "Готовность присоединиться к переговорам свидетельствует об определенных сдвигах для обеих стран, по крайней мере относительно ограниченного прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрит возможность полного прекращения огня только при условии, что Россия сначала выведет все свои войска с украинской земли, включая Крымский полуостров, который Россия аннексировала в 2014 году.

Президент России Владимир Путин требует, чтобы Украина сначала отдала ему четыре украинские области - включая территории, которые российские войска не оккупировали, - которые Кремль объявил частью России".

Больше деталей: Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в западную часть России.

Делегация Москвы назвала это "эскалацией", сказал дипломат, добавив, что Киев "не предупредил Доху о своем трансграничном наступлении".

Россия "не отменила переговоры, они сказали: "Дайте нам время", - заверил дипломат.

По словам собеседника, хотя Украина все равно хотела отправить свою делегацию в Доху, Катар отказался, поскольку не видит пользы от односторонней встречи.

Дипломат, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Катар обсуждал с Киевом и Москвой договоренности о моратории на энергетические удары в течение последних двух месяцев. По его словам, стороны договорились о саммите в Дохе, осталось лишь согласовать незначительные детали.

"После Курска россияне отступили", - сказал другой собеседник, знакомый с переговорами.

Российский собеседник, имеющий тесные связи с российскими дипломатами, дал понять, что "Путин не будет настроен заключать сделку после Курской наступательной операции".

"Вы знаете, что наше российское руководство обычно не идет на компромиссы под давлением", - якобы сказал собеседник.

В ответ на запрос The Washington Post в Офисе президента Украины сообщили, что саммит в Дохе перенесли "из-за ситуации на Ближнем Востоке", но он состоится в формате видеоконференции 22 августа, после чего Киев проконсультируется со своими партнерами по имплементации оговоренного.

В Кремле не ответили на запросы о комментариях.

Белый дом отказался от комментариев для этой истории. Администрация Байдена уже давно заявляла, что время и условия потенциального соглашения о прекращении огня с Россией должна определять только Украина.

Дипломат, который брифинговал о переговорах, сказал, что и Киев, и Москва продемонстрировали свою готовность принять договоренности накануне саммита. Но чиновники в Киеве имели смешанные ожидания относительно того, могут ли переговоры быть успешными: некоторые оценивали шансы на успех в 20 процентов, а другие предусматривали еще худшие перспективы, по словам двух человек, знакомых с ходом переговоров, даже если бы штурма Курска не произошло.

"У нас есть только один шанс пережить эту зиму, и то, если россияне не начнут новых атак на энергосистему", - цитирует издание украинского чиновника, который был проинформирован о переговорах.

По словам украинских и западных чиновников, шаг Киева навстречу России, которая оккупировала около 20 процентов территории Украины, был частично направлен на то, чтобы предоставить Украине больше рычагов влияния на будущие переговоры.

Дословно: "Военные аналитики выражают скептицизм относительно того, что украинские войска смогут удержать контроль над российской территорией.

Москва также продолжает одерживать победы в Донецкой области на востоке Украины и не отводит оттуда войска для защиты от нового украинского наступления.

Но хотя Киев, возможно, и улучшил свою будущую переговорную позицию благодаря захвату земель, вероятность быстрых мирных переговоров, кажется, уменьшилась.

На этой неделе Путин публично пообещал не смягчать свою позицию по переговорам из-за нападения на российскую территорию".