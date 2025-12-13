Коррупция, связанная с окружением Дональда Трампа, является более масштабной и опасной, чем коррупционные скандалы в Украине — так считает журналистка The Atlantic Энн Эпплбаум. Она подчеркивает, что в США и России злоупотребления властью имеют значительно более глубокое влияние, тогда как в Украине даже во время войны государство расследует действия чиновников.

Как говорится в материале The Atlantic, украинские антикоррупционные органы сейчас проводят расследование возможных злоупотреблений в сфере государственной энергетики, что уже привело к громким политическим последствиям. На этом фоне контрастными выглядят неформальные встречи американских и российских бизнесменов, которые, по данным медиа, обсуждают выгодные для себя сделки, способные повлиять на международные позиции Украины.

В публикации приведен разговор журналистки со старшим детективом НАБУ Александром Абакумовым, который рассказал о расследовании коррупционной схемы в энергетическом секторе. Его путь тесно связан с политическими изменениями после Революции достоинства. До 2014 года он работал в полиции Луганска, однако после российской оккупации региона был вынужден переехать в Киев. В 2016 году Абакумов присоединился к НАБУ и называет борьбу с коррупцией своей миссией, ведь считает ее вопросом безопасности государства. По его убеждению, терпение коррупции во время войны означало бы проигрыш — на фронте, в переговорах и во время восстановления.

В частности, дело "Операция Мидас" касается возможных нарушений в контрактах государственной атомной энергетической компании. Детективы допрашивали министров, публиковали записи наблюдений, проводили обыски. Результатом стали увольнение двух чиновников, бегство из страны бизнесмена Тимура Миндича и отставка советника президента Андрея Ермака после обыска в его квартире. В статье отмечается, что такие процессы свидетельствуют о действенности украинских институтов, которые работают даже против влиятельных представителей власти.

Эпплбаум подчеркивает, что часть украинцев и европейцев предполагает возможное влияние администрации Трампа на это расследование, но называет такие версии необоснованными — ведь США при Трампе наоборот сократили поддержку антикоррупционных программ в Украине и сузили сотрудничество с правоохранительными органами.

Чем отличается коррупция в России, США и Украине

Также в статье Эпплбаум проводит параллели между коррупционными практиками разных стран. В России коррупция на самом высоком уровне, по ее словам, является механизмом личного обогащения Владимира Путина. Она напоминает о расследовании Алексея Навального относительно так называемого "Дворца Путина" — после выхода фильма оппозиционера арестовали и отправили в колонию, где он погиб. Попытки расследовать состояние путинского окружения в современной России фактически обречены из-за репрессий и ликвидации независимой журналистики.

Американская коррупция, как отмечает журналистка, имеет другую природу: речь идет не о банальных взятках, а о влиянии на государственную политику со стороны бизнес-партнеров и родственных структур президента Дональда Трампа. Такой конфликт интересов, по ее мнению, наносит серьезный ущерб международной репутации США и ставит под угрозу интересы их союзников.

Украинские антикоррупционные активисты подчеркивают, что прозрачные расследования сейчас жизненно важны. Дарья Каленюк убеждена, что текущее дело может сделать Украину сильнее, а Абакумов отмечает: толерантность к коррупции — это путь к поражению в войне и дипломатических процессах.

Журналистка также отмечает, что распространенные предположения о возможном влиянии администрации Трампа на украинское расследование не имеют убедительных оснований, особенно учитывая то, что США при его каденции сократили финансирование антикоррупционных программ и сотрудничество с украинскими следственными органами.

Подытоживая, Эпплбаум подчеркнула, что коррупция — это значительно более широкое понятие, чем просто взяточничество. Она может проявляться через схемы влияния, конфликты интересов и использование государственных механизмов в частных целях. Украинский опыт, по ее мнению, свидетельствует о том, что даже в военное время государство способно очищать собственные институты и действовать по закону, чем отличается от авторитарных и клептократических систем.

Источник