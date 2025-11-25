В США зафиксирована первая в мире смерть человека от штамма птичьего гриппа H5N5. Он был в преклонном возрасте и имел серьезные проблемы со здоровьем.

В американском штате Вашингтон скончался первый пациент, заразившийся штаммом птичьего гриппа H5N5, который ранее не встречался у людей.

Департамент здравоохранения штата сообщил в пятницу, что умерший был в преклонном возрасте и имел серьезные проблемы со здоровьем.

По данным властей, на заднем дворе дома пациента было обнаружено небольшое стадо домашней птицы разных видов. Личности членов семьи не разглашаются из соображений конфиденциальности.

На сегодняшний день все около 70 случаев заболевания людей в США за последние полтора года были связаны со штаммом H5N1. Смерть в Вашингтоне стала новой вехой: вирус H5N5, который ранее был обнаружен только у животных, впервые был замечен у человека.

Риск для общества невелик

Представители органов здравоохранения подчеркнули, что риск для населения невелик. Было заявлено, что ни у одного человека, контактировавшего с пациентом, не было выявлено положительных результатов, и нет никаких доказательств передачи вируса от человека к человеку.

Хотя птичий грипп - это вирус, который уже несколько десятилетий встречается в популяциях птиц, в последние годы он стал чаще заражать млекопитающих. В марте 2024 года министерство сельского хозяйства США объявило, что штамм птичьего гриппа, которым заболели миллионы птиц, был обнаружен и у некоторых млекопитающих.

По данным Центра по контролю за заболеваниями США (CDC), на сегодняшний день в США подтверждено не менее 70 случаев заражения людей, не считая последнего случая в Вашингтоне. Большинство пациентов заразились после контакта с инфицированным крупным рогатым скотом, на птицефабриках или при выбраковке животных.

По данным ABC News, в большинстве случаев заболевание протекало в легкой форме, например, с покраснением глаз и повышением температуры, в то время как у некоторых пациентов наблюдались более серьезные симптомы. В январе был зарегистрирован первый в стране случай смерти от птичьего гриппа пожилого пациента с серьезными заболеваниями.

