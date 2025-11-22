Источники УП рассказали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак убеждает президента Владимира Зеленского, что за коррупционными проблемами, которые навалились на власть после публикации расследования "Мидас", может стоять олигарх Игорь Коломойский.

Источник: материал УП "Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения"

Детали: Несколько собеседников УП в правительстве и ОП уверяют, что Ермак убеждает Зеленского, что за проблемами, которые навалились на власть на последней неделе, может стоять Коломойский, который уже третий год находится в СИЗО СБУ.

По словам источников, приближенных к Банковой, "найти врага, чтобы не признавать вины – одна из любимых тактик в ОП".

Сам Коломойский активно начал комментировать "Миндичгейт" во время судебных заседаний, называя Миндича "стрелочником" и человеком, который "не тянет на главу мафии".

По словам многих собеседников УП из политических кругов, сейчас руководство государства больше всего беспокоит то, может ли Ермак получить официальное подозрение в ходе расследования деятельности преступной организации "Карлсона".

Собеседник УП в команде Зеленского:"У нас внутри системы все понимают, что кто именно был драйвером наезда на НАБУ в июле.

Если бы тогда этого не начали, если бы не обос...ались, если бы после того, вместо успокоиться, не начали копать под Клименко (руководитель САП – УП), то весь этот "Мидас" вылез бы где-то через год, а не сейчас, и не в такой форме.

Все было бы, как всегда, кого-то бы тихо уволили, кого-то тихо привлекли бы и разошлись.

А так из-за этого наезда у НАБУ не было вариантов, кроме как делать такой скандал. Поэтому все понимают, кто на самом деле эту кашу заварил".

