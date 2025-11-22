Источники УП рассказали, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак убеждает президента Владимира Зеленского, что за коррупционными проблемами, которые навалились на власть после публикации расследования "Мидас", может стоять олигарх Игорь Коломойский.
Источник: материал УП "Миндичгейт. Что происходит во власти через неделю после антикоррупционного "землетрясения"
Детали: Несколько собеседников УП в правительстве и ОП уверяют, что Ермак убеждает Зеленского, что за проблемами, которые навалились на власть на последней неделе, может стоять Коломойский, который уже третий год находится в СИЗО СБУ.
По словам источников, приближенных к Банковой, "найти врага, чтобы не признавать вины – одна из любимых тактик в ОП".
Сам Коломойский активно начал комментировать "Миндичгейт" во время судебных заседаний, называя Миндича "стрелочником" и человеком, который "не тянет на главу мафии".
По словам многих собеседников УП из политических кругов, сейчас руководство государства больше всего беспокоит то, может ли Ермак получить официальное подозрение в ходе расследования деятельности преступной организации "Карлсона".
Собеседник УП в команде Зеленского:"У нас внутри системы все понимают, что кто именно был драйвером наезда на НАБУ в июле.
Если бы тогда этого не начали, если бы не обос...ались, если бы после того, вместо успокоиться, не начали копать под Клименко (руководитель САП – УП), то весь этот "Мидас" вылез бы где-то через год, а не сейчас, и не в такой форме.
Все было бы, как всегда, кого-то бы тихо уволили, кого-то тихо привлекли бы и разошлись.
А так из-за этого наезда у НАБУ не было вариантов, кроме как делать такой скандал. Поэтому все понимают, кто на самом деле эту кашу заварил".
Предыстория:
- 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что разоблачило масштабную коррупционную схему хищения средств в сфере энергетики, а также обнародовало аудиозаписи переговоров фигурантов по этому делу. Перед тем источники УП сообщили, что НАБУ проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича и у министра юстиции Германа Галущенко. Также собеседники УП отметили, что Миндич сбежал за границу за несколько часов до обысков.
- 11 ноября журналисты обнаружили имена всех фигурантов расследования о массовой коррупции в "Энергоатоме", которые получили подозрение от НАБУ. По информации проекта "Схемы", подозрения получили Тимур Миндич (которого на обнародованных НАБУ аудиозаписях называют "Карлсон" – ред.), экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк ("Рокет"), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов ("Тенор"), Александр Цукермана ("Шугармен"), Игорь Фурсенко ("Решик"), Леся Устименко и Людмила Зорина.
- Пятеро человек из списка подозреваемых задержаны. Двое – Миндич и Цукерман – выехали из Украины.
- Басову, Миронюку , Фурсенко, Устименко и Зориной избрали меры пресечения с возможностью внесения залога. Впоследствии стало известно, что Высший антикоррупционный суд получил залоги за работниц "бэк-офиса" по отмыванию средств вокруг "Энергоатома", Лесю Устименко и Людмилу Зорину.
- 12 ноября министра юстиции Германа Галущенко отстранили от должности после резонансного расследования НАБУ о коррупции в НАЭК "Энергоатом".
- 13 ноября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о ведении санкций против бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" и его соратника Тимура Миндича и бизнесмена Александра Цукермана.