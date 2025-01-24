Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони — ЗМІ

Офіс Президента України ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Цей крок обґрунтований спробами тиску на наглядові ради ключових оборонних структур, а також створенням інформаційних та публічних конфліктів між агенціями, відповідальними за забезпечення Збройних сил України, пише інтернет-видання “Аргументум”.

За інформацією джерел видання, рішення ухвалили після серії консультацій на найвищому рівні, враховуючи напружену ситуацію в оборонному секторі. В ОП зазначають, що забезпечення ефективної координації та єдності між оборонними агенціями є критично важливим, особливо в умовах війни.

Ключовими аргументами на користь такого рішення стали:

Спроби впливу на наглядові ради Агенції оборонних закупівель та державного оператора тилу.

Створення інформаційних конфліктів, які перешкоджали ефективній роботі оборонних структур.

Підрив довіри між державними органами, відповідальними за забезпечення потреб ЗСУ.

Поки що Умєров продовжує виконувати обов’язки міністра до офіційного завершення процесу звільнення. ОП обіцяє в найкоротші терміни визначити кандидатуру, яка займе посаду міністра оборони, аби уникнути затримок у роботі відомства.

Рішення про звільнення Умєрова викликало змішані реакції. Експерти наголошують на необхідності проведення детального розслідування причин конфліктів у сфері оборони, щоб уникнути повторення подібних ситуацій.

Офіс Президента закликає суспільство до спокою, підкреслюючи, що головним пріоритетом залишається забезпечення боєздатності та ефективності Збройних сил України.





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