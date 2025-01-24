Офіс Президента ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони — ЗМІ

Офіс Президента України ухвалив рішення про звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Цей крок обґрунтований спробами тиску на наглядові ради ключових оборонних структур, а також створенням інформаційних та публічних конфліктів між агенціями, відповідальними за забезпечення Збройних сил України, пише інтернет-видання “Аргументум”.
За інформацією джерел видання, рішення ухвалили після серії консультацій на найвищому рівні, враховуючи напружену ситуацію в оборонному секторі. В ОП зазначають, що забезпечення ефективної координації та єдності між оборонними агенціями є критично важливим, особливо в умовах війни.
Ключовими аргументами на користь такого рішення стали:
- Спроби впливу на наглядові ради Агенції оборонних закупівель та державного оператора тилу.
- Створення інформаційних конфліктів, які перешкоджали ефективній роботі оборонних структур.
- Підрив довіри між державними органами, відповідальними за забезпечення потреб ЗСУ.
Поки що Умєров продовжує виконувати обов’язки міністра до офіційного завершення процесу звільнення. ОП обіцяє в найкоротші терміни визначити кандидатуру, яка займе посаду міністра оборони, аби уникнути затримок у роботі відомства.
Рішення про звільнення Умєрова викликало змішані реакції. Експерти наголошують на необхідності проведення детального розслідування причин конфліктів у сфері оборони, щоб уникнути повторення подібних ситуацій.
Офіс Президента закликає суспільство до спокою, підкреслюючи, що головним пріоритетом залишається забезпечення боєздатності та ефективності Збройних сил України.