Україна має сама ефективно та чесно купувати зброю, а не лише чекати допомоги від партнерів. Це очевидно усім, хто розуміє, що вчасні поставки якісної зброї, у кількостях, які відповідають бойовим задачам – одна з передумов нашого виживання. І навіть після закінчення жахливої війни ми не будемо застраховані від подальших нападів РФ.

Зараз реальність закупівель зброї в Україні така. По-перше, закупівлі відбуваються в умовах критичної економії, тому кожна гривня має використовуватись з максимальним ефектом, щоби принести реальні зміни на полі бою. По-друге, найбільші Західні країни-виробники зброї не продадуть зброю державі, до якої немає 100% довіри.

Власне, і в Україні є розуміння гострої потреби зміни закупівельних моделей. Перехід від скандальних закупівель у компаній-прокладок, далеких від оборонного виробництва (згадайте справу із закупівлями боєприпасів у Львівського арсеналу, коли з Міноборони було виведено майже 1,5 млрд грн) та проактивна розбудова державного оборонного закупівельника – Агенції оборонних закупівель – все це відбувається прямо зараз. Нині ми як країна можемо зробити дуже важливий крок, аби отримати довіру та забетонувати собі право на доступ до контрактів з виробниками летального обладнання стандартів НАТО.

Саме зараз формується без перебільшення найголовніша наглядова рада держпідприємства в країні – наглядова рада Агенції оборонних закупівель. До її складу мають увійти 2 представники від держави та 3 незалежні експерти.

Здається, усе логічно: хочемо, щоб Захід нам довіряв – маємо самі показати довіру. І включити до складу наглядової ради представників від ключових країн, які надають нам збройну допомогу та виробляють зброю.

Розберемо, чому для України критично залучити іноземних експертів до наглядової ради Агенції.

Чому Україна повинна залучити міжнародних незалежних експертів до нагляду за закупівлями зброї

Ось лише невеликий список переваг, які може отримати Україна, залучивши знаних на світовому рівні експертів до наглядової ради Агенції оборонних закупівель.

Це шанс забезпечити довіру як міжнародних партнерів, так і громадян України.

На відміну від закупівлі речового забезпечення – їжі та спорядження для армії – закупівлі зброї відбуваються не через Prozorro з очевидних безпекових причин.

А отже за такими закупівлями має бути забезпечено найбільш якісний внутрішній контроль. Особливо на тлі заяв Пентагону про кілька випадків зникнення американської зброї в Україні та зменшення довіри до державних інституцій серед українців за час війни.

Для українських громадян залучення міжнародних експертів – по суті єдиний механізм, який може запропонувати держава як запобіжник від можливої корупції. Репутація міжнародного експерта – набагато дорожча за будь-які хабарі, які йому можуть запропонувати в Україні.

Залучення міжнародних експертів, відомих на збройному ринку та з ідеальною діловою репутацією, важливе не лише для урядів країн партнерів. Це стане значним сигналом для провідних світових виробників зброї та регуляторних експортних органів їхніх країн, що Україна має потрібну експертизу та готова ефективно здійснювати збройні закупівлі.

Це доступ до експертизи щодо особливостей торгівлі летальним обладнанням в країнах-найбільших виробниках зброї.

Очевидно, що закупівлі сучасного озброєння потребують глибокої експертизи в західному виробництві озброєння. Агентство оборонних закупівель – новий учасник ринку озброєнь і залучення визнаних міжнародних експертів – шлях, яким ми можемо гарантовано отримати набагато більші можливості доступу до потрібної Україні експертизи та даних, а в підсумку – зброї.

Це допоможе налагодити прямі оборонні контракти з виробниками, що включає доступ до технологій, тобто з можливістю обслуговувати та ремонтувати Західну техніку швидко в Україні.

Україна поки що не має значного досвіду із закупівель зброї у виробників. Закупівлі озброєння у невідомих посередників за завищеною вартістю, без контролю за постачанням та доступу до технологій та комплектуючих – точно не відповідають нашим потребам та мають залишитись у минулому. Довіра виробників зброї до міжнародних експертів у складі наглядової ради таким чином стане одним із наших найголовніших козирів під час переговорів із виробниками зброї. Поєднання знань та репутації міжнародних експертів та прагнень керівництва Агенції – забезпечать доступ України до найбільш вигідних договірних умов.

Варто також звернути увагу, що за даними аналітичного центру Sipri, серед головних експортерів зброї за 2019-2023 роки: США (42% від всього ринку), Франція (11%), росія (11%), Китай (5,8%), Німеччина (5,6%), Італія (4,3%), Велика Британія (3,7%), Іспанія (2,7%), Ізраїль (2%) та Південна Корея (2%).

За кількістю летальної допомоги Україні з початку вторгнення лідерство належить США (42,2%), Німеччині (17,7%), Великій Британії (9,1%), Данії (8,4%), Нідерландам (4,4%) та Норвегії (3,8%).

Зважаючи на те, що США – абсолютний лідер у виробництві та експорті зброї у світі, а також надає найбільше військової допомоги Україні, закономірно, що хоча б один з членів наглядової ради має бути обраний серед американських експертів.

Це збільшить шанси Агенції оборонних закупівель отримати довіру та вибудувати стосунки з дозвільними урядовими організаціями США та укладати прямі контракти з американськими виробниками зброї.

Також доречним було б залучення експертів з Німеччини, Великої Британії, Південної Кореї, Данії, Франції, Норвегії, а також Естонії та Литви, які не так давно пройшли шлях глибокої трансформації оборонного сектору. Отже географія пошуку екпертів для участі в наглядовій раді більш ніж широка.

Це стане додатковим аргументом для партнерів давати фінансову допомогу Україні на закупівлі зброї українського виробництва

У квітні цього року уряд Данії зробив переломне рішення. Так, Данія закупить для ЗСУ українську зброю на 28,5 млн доларів. Вперше міжнародні партнери інвестують у нашу зброю для нашого війська. По суті, інвестуючи також у розвиток озброєння в середині України. До цього вся фінансова допомога Україні надавалася партнерами виключно на не оборонні потреби, а військова допомога обмежувалася купівлею для України іноземного обладнання.

Однією з причин партнерів не надавати гроші Україні на закупівлі нашої ж зброї є страх, що ці гроші будуть витрачені через корупційні схеми. Нівелювати цей страх має Агенція оборонних закупівель, яка будується за стандартами НАТО.

Логічно, що з часом подібні летальні закупівлі української зброї за кошти міжнародних партнерів мають відбуватися на платформі Агенції збройних закупівель. Адже саме Агенція у співпраці з Генеральним Штабом мають найкраще знати, яка зброя зараз потрібна на передовій та є найбільш ефективною там.

Наявність міжнародних експертів у наглядовій раді стане важливим поштовхом для розвитку подібних проєктів.

Що ще варто знати про конкурс до наглядової ради?

Конкурс на незалежних членів наглядової ради оголошено у квітні. Строк для подачі заявок спливає вже 3 травня.

Раніше Агенція через відкритий тендер відібрала рекрутингову компанію ТОВ Телент Едвайзерс (входить до міжнародної групи Odgers Berndtson), яка має професійно відібрати нових членів наглядової ради. Цю роботу компанія виконує за рахунок фінансування міжнародних донорів.

Відбір наглядових рад із залученням спеціальних компаній – важлива міжнародна практика. Адже задача компанії – не просто зібрати заявки. Вона має знайти найкращих експертів у сфері безпеки та оборони, залучення яких буде максимально працювати в інтересах України.

Очікується, що рекрутингова компанія за результатами конкурсу відбере від 9 до 15 кандидатів на посади трьох незалежних членів наглядової ради Агенції оборонних закупівель та передасть свої пропозиції на розгляд Робочої групи, яка складається з трьох службовців середньої ланки Міноборони. Саме ця середня ланка, за результатами співбесід, фіналізує для міністерського наказу список з 3 кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради.

Фінальне рішення щодо призначення членів Наглядової ради – як двох кандидатів від держави, так і трьох незалежних фахівців – за Міністром оборони України.

До наглядової ради Агенції оборонних закупівель мають увійти не просто фахівці з управлінським досвідом, а професіонали з глибоким розумінням ринку міжнародного обігу та виробництва зброї НАТО зразка. В ідеалі, аби це були експерти з досвідом служби в органах безпеки та оборони країн – найбільших виробників зброї стандартів НАТО.

Проте потрібно розуміти – представники США та багатьох інших країн з досвідом в секторі безпеки та оборони для участі в наглядових радах такого типу мають отримати погодження від уряду своєї країни. Це означає, що критично важливо встановити на конкурсі достатні часові рамки, аби подібні кандидати фізично змогли зібрати необхідний пакет документів та взяти у ньому участь.

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Підтримка міжнародних партнерів сьогодні – гарантія нашого виживання. Бути з цивілізованим світом означає залучати його у важливі для нас процеси.

Міжнародні експерти у складі наглядової ради – це не тільки гарантія ефективних та чесних закупівель зброї, а й розбудова міжнародних звʼязків та полегшення імпорту технологій.

Кожен із залучених експертів – це потенційний гучний голос в інтересах України на міжнародній арені. Голос, до обʼєктивності якого не виникає жодних питань.

На фоні зменшення міжнародної підтримки та виборів у ключових країнах-партнерах цього року такі голоси для нас сьогодні – критично важливі.

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