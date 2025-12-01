У США заявили, що вакцина проти COVID-19 стала причиною смерті 10 дітей

У США вакцинацію проти COVID-19 пов'язали зі смертями щонайменше 10 дітей, які померли через запалення серця. Там поставили під сумнів переваги щеплень, попри те, що ті врятували життя мільйонів людей у світі.

Про зв'язок вакцинації та летальних випадків серед дітей йдеться у звіті Управлінні з контролю за продуктами харчування та лікарськими засобами (FDA), зі змістом якого ознайомилися журналісти Reuters.

"Це глибоке одкровення. Вперше FDA визнає, що вакцини проти COVID-19 убили американських дітей", – повідомив у службовій записці головний медичний та науковий директор агентства Вінай Прасад.

Висновки засновані на попередньому аналізі 96 смертей, які трапилися між 2021 та 2024 роками. Співробітникам не повідомили про стан здоров'я дітей або виробників вакцин, пов'язаних із цими випадками.

"Важко читати, що діти віком від 7 до 16 років можуть померти внаслідок вакцинації проти COVID-19", – написав Прасад і закликав ухвалити зміни щодо вакцин проти респіраторних хвороб.

У зверненні до працівників FDA посадовець стверджує, що нібито немає жодного способу дізнатися, чи користь від вакцин переважає ризики.

Натомість дані Центру контролю та профілактики хвороб США, демонструють, що з січня 2020 року по червень 2023-го від коронавірусу померло понад тисячу дітей віком від 5 до 18 років. Експерти високо оцінюють ефективність вакцинації від недуги.

"Порівняння кількості дітей, які померли від COVID, з цими (пов'язаними з вакцинацією) смертями було б хибним. Ми не знаємо, на скільки менше дітей померло б, якби вони були вакциновані, і ми не знаємо, на скільки більше дітей померло від вакцинації, ніж добровільно про це повідомляли", – додав головний медичний та науковий директор агентства.

У The New York Times зауважили, що висновки FDA не були рецензовані, тобто не публікувалися в рецензованому медичному журналі.

Професорка права Каліфорнійського університету, яка займається питанням вакцин, Доріт Рейсс розкритикувала Прасада за пропозицію змін щодо вакцин на основі неопублікованого розслідування.

"Це ще більш проблематично, враховуючи, що доктор Прасад не спеціалізується на вакцинах, але це було б проблематично, навіть якби він був експертом зі щеплень", – вважає юристка.

Прасад отримав посаду головного медичного та наукового директора FDA у вересні 2025 року. Посадовець був відвертим критиком обов'язкової вакцинації проти коронавірусу та носіння масок.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший, відомий своїми антивакцинаторськими поглядами, пов'язував вакцини з розвитком аутизму, попри висновки науковців.

Крім того, він обмежив доступ до щеплень проти COVID-19 людям старшим за 65 років та тим, хто має супутні захворювання – пацієнтів, яких вважають групою ризику.

Кеннеді-молодший оновив Комітет з імунізації після звільнення 18 попередніх учасників – до ради долучилися нові члени, серед яких багато висловлювали антивакцинаторські погляди.

У США асоціації лікарів, медичних працівників і вчених подали позов на керівників американських установ, зокрема Кеннеді-молодшого, за підрив довіри до щеплень.

Раніше науковці підрахували, що за чотири роки пандемії COVID-19 вакцини врятували життя 2,5 мільйона людей. За даними ВООЗ, при цьому інфікування стало летальним для 14,9 мільйона пацієнтів.

