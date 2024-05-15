У США жінка судиться з AstraZeneca: каже, що отримала інвалідність після клінічних випробувань вакцини

Американка, яка брала участь у клінічному випробуванні вакцини AstraZeneca, подала позов проти компанії. Після щеплення проти COVID-19 жінці поставили діагноз периферична нейропатія. Вона заявила, що втратила роботу і досі страждає від постійного болю.

Про позов Бріанн Дрессен – колишньої вчительки зі штату Юта, що за заході США – проти фармакологічної компанії AstraZeneca щодо ймовірного порушення умов договору інформує The Telegraph та Bloomberg Law.

Бріанн хоче отримати компенсацію за "емоційні страждання, втрачений дохід, транспортні та судові витрати".

У судових документах жінка стверджує, що підписала договір про участь у клінічних випробуваннях вакцини проти COVID-19. Водночас AstraZeneca взяла на себе зобов’язання оплатити витрати на лікування у разі виникнення побічних дій, спричинених щепленням.

У листопаді 2020 року 39-річна Бріанн відчула сильне відчуття поколювання в усьому тілі. Пізніше її стан погіршився іншими симптомами: затуманенням зору, головним болем, дзвоном у вухах та блювотою.

Жінка говорить, що побічна реакція від вакцинації найбільше впливає на її дітей. BRIANNE DRESSEN/FACEBOOK

У 2021 році лікарі поставили жінці діагноз периферична нейропатія – це стан, який викликає оніміння та біль через пошкодження нервів. Її стан класифікували як "поствакцинальний" у зв’язку зі зробленим раніше щепленням.

"Ця річ (ред. – вакцина) позбавила мене роботи – я маю інвалідність на все життя. Я досі перебувають у цьому жахливому кошмарі, коли відчуваю ніби шпильки і голки проходять по всьому моєму тілу, від голови до ніг, 24 години на добу, сім днів на тиждень" , – говорить жінка.

Після кількох госпіталізацій рахунки за медичну допомогу сягали тисяч доларів, але вона відмовилася від невеликої виплати компанії у розмірі 1200 доларів, прийняття якої не дозволило би їй подавати позов.

Хвороба, як зазначається у позові, позбавила жінку можливості працювати, займатися спортом, керувати автомобілем і "бути матір’ю". Пані Дрессен заявила, що найбільше це вплинуло на двох її дітей, яким зараз дев’ять та одинадцять років.

"Вони вже не пам’ятають, ким я була раніше. Це справді погано. Найгірше, найбільший наслідок усього цього – це вплив на моїх дітей" , – сказала Бріанн.

Представниця AstraZeneca повідомила, що компанія не може коментувати судовий процес, поки він триває.

"З огляду на сукупні докази у клінічних випробуваннях і світових даних, вакцина AstraZeneca-Oxford постійно демонструє прийнятний профіль безпеки, і регулятори в усьому світі постійно стверджують, що переваги вакцинації переважають ризики надзвичайно рідкісних потенційних побічних реакцій" , – сказала речниця в заяві.

Дослідження, опубліковане минулого року в журналі Current Neurology and Neuroscience Reports, показало, що серйозні неврологічні побічні ефекти вакцини AstraZeneca були більшими, ніж очікувалося. Однак докази були недостатньо переконливими для того, щоб рекомендувати відкликати лікарський препарат.

На початку травня 2024 року AstraZeneca розпочала вилучення із продажу вакцини проти COVID-19, що пояснили комерційною причиною. На думку компанії, доступність більш нових варіантів препаратів на ринку призвела до зниження попиту на їхню продукцію.