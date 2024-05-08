Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает свою вакцину против Covid-19, ссылаясь на отсутствие спроса. Об этом сообщаетагентство Bloomberg, передает Фокус.

Издание подчеркивает, что компания обуславливает это коммерческими причинами, однако не вспоминает о безопасности вакцины, хотя агентство говорит о том, что AstraZeneca уже столкнулась с судебными разбирательствами относительно именно этого препарата и даже признала потенциальную связь между своей вакциной COVID-19 и редким, но серьезным заболеванием, известным как синдром тромбоза с тромбоцитопенией (СТТ).

Вместе с тем, на этой неделе компания уже отозвала разрешение на продажу вакцины Vaxzevria в Евросоюзе. Исходя из релиза, как отмечает Bloomberg, вакцина вроде бы больше не производится и соображения безопасности тут ни при чем.

Что не так с вакциной AstraZeneca

Эта вакцина, предназначенная для прививки против Covid-19, была разработана компанией совместно с Оксфордским университетом (Великобритания) и сначала должна была передаваться в пострадавшие страны на некоммерческой основе. Первым дозу AstraZeneca получил тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон, и Британия рассматривала эту вакцину как собственную победу.

В пользу препарата компании говорило и то, что он не требовал сверххолодного хранения, в отличие от других вакцин против коронавируса. Поэтому AstraZeneca была признана хорошим вариантом для прививок во многих странах, а количество поставленной вакцины достигло более 3 миллиардов доз.

Однако через некоторое время применение препарата, который уже успели одобрить в ЕС, начало вызывать опасения относительно его эффективности и безопасности. Масла в огонь подлил президент Франции Эмманюэль Макрон, который заявил, что вакцина AstraZeneca "квазинеэффективна" для пожилых людей. После того, как регулирующие органы провели расследование связи препарата со случаями необычных тромбозов, они обнаружили, что соотношение риска и пользы не является критическим. Однако ущерб репутации этой вакцины уже был нанесен, и вакцину не стали применять для повторных прививок.

Медики обратили более пристальное внимание на вакцины с использованием технологии мРНК, например, разработанные в партнерстве BioNTech SE и Pfizer Inc. Новые вакцины против Covid-19 позже были разработаны также компанией Moderna Inc.

AstraZeneca же достались судебные тяжбы со стороны семей пациентов, которые умерли после получения вакцины. Таким образом, как считает агентство, в компании и заявили о том, что они отзывают вакцину с рынка, поскольку существует "избыток доступных обновленных вакцин", а спрос на прививку против этого заболевания сильно снизился.

Вместе с тем, признание компанией AstraZeneca потенциальной связи с синдромом тромбоза уже стало частью судебных документов в ответ на коллективный иск, в котором утверждается, что вакцина стала причиной серьезных травм и даже смертей.