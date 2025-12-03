У нашу редакцію надходить тривожна, поки що фрагментарна інформація: Сергія Кущинського, який має офіційно підтверджену інвалідність ІІ групи, було затримано співробітниками ТЦК. За попередніми даними, його везуть до Болграда.

На цьому етапі головне питання одне:

Як так сталося, що людину з чинним статусом інваліда все одно затримують і примусово транспортують?

Такі випадки кидають тінь на роботу ТЦК і ставлять під сумнів професійну компетентність відповідальних осіб. Але у випадку Сергія Кущинського все виглядає ще неоднозначніше.

Хто такий Сергій Кущинський?

Сергій Кущинський — підприємець і громадський діяч, який неодноразово відкрито виступав проти недобросовісних забудовників у районі Отради. Як голова правління ОСББ «Граф» він послідовно та ефективно відстоював інтереси мешканців, що робило його фігурою, м’яко кажучи, незручною для тих, хто хотів отримати контроль над прибутковою приморською землею.

А кожен квадратний метр в Отраді — це десятки тисяч доларів.

У таких умовах версія про можливі «бізнес-розбірки» вже не здається фантастичною.

Чи може ТЦК стати інструментом у чужих руках?

Ми не робимо висновків. Але збігів надто багато:

офіційний інвалід ІІ групи раптово «стає придатним» для затримання;

активний громадський діяч миттєво усувається з поля діяльності;

інтерес до території й конфлікти з забудовниками давно відомі;

затримання відбувається в момент, коли Кущинський активно захищав ОСББ від чергових спроб тиску.

Чи це випадковість? Чи усунення незручної людини чужими руками, де роль виконавця може відігравати ТЦК?

Питання, які потребують термінових відповідей

Чи мали співробітники ТЦК право затримувати людину з чинною інвалідністю ІІ групи? Чи проходила перевірка документів Кущинського перед затриманням? Хто дав розпорядження щодо транспортування до Болграда і на якій підставі? Чи пов’язане це затримання з його підприємницькою діяльністю та конфліктами навколо забудови Отради? Чи не використовується державний орган у приватних інтересах третіх сторін?

Історія стає схожою на вульгарний детектив, у якому все притягнуто за вуха.

Продовжуємо отримувати уточнювальну інформацію:

У Сергія Кущинського без його відома, з незрозумілих причин скасували відстрочку, вчорашньою датою додали до розшуку, хоча жодних повісток він не отримував, і на якій підставі його везуть до Болграда якщо він не ставав там на військовий облік?

Заклик до розслідування

Ми звертаємося до Правоохоронних органів, ДБР та Офісу Уповноваженого з прав людини з вимогою негайно перевірити факт затримання Сергія Кущинського, правомірність дій ТЦК та можливі корупційні мотиви чи зовнішній вплив.

Суспільство має право знати правду.

А людина з інвалідністю — право на захист і законне ставлення.