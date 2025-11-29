На вулиці Гулого Гуленка — ями та зруйноване покриття через великоваговий транспорт

На проїжджій частині вулиці Гулого Гуленка утворилися численні ями, спричинені безконтрольним рухом великовагового транспорту, що прямує до будівництва житлового будинку, розташованого нижче по дорозі в бік моря. Будівельна організація, яка здійснює роботи, не стежить за станом дорожнього покриття, яке систематично руйнується внаслідок їхньої діяльності.

Мешканці звертають увагу міської влади на необхідність якнайшвидшого ремонту дороги та контролю за дотриманням правил експлуатації вулично-дорожньої мережі з боку будівельників.

Водночас існує й позитивний приклад дбайливого ставлення до спільного простору. Жителі ОСББ «Граф», узгодивши свої дії з міськими службами, самостійно провели благоустрій прилеглої до їхнього будинку території. Вони встановили сигнальні дорожні стовпчики, завдяки чому рух по вузькій вулиці тепер можливий цілодобово. Нагадаємо, що раніше хаотично припарковані автомобілі суттєво ускладнювали проїзд.

Голова правління ОСББ "Граф" Сергій Кущинський демонструє, що ефективна робота з органами місцевого самоврядування можлива.

Такий контраст показує: відповідальність і турбота про міське середовище здатні змінювати якість життя — варто лише діяти спільно та з повагою до простору, в якому живемо.