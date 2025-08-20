Чому поліція безсильна проти водіїв, що влаштовують ревисько на дорогах? Адвокат вказав на юридичну прогалину

Патрульні не мають затверджених процедур чи обладнання для вимірювання рівня шуму транспортних засобів

В Україні наразі не існує конкретної статті у Кодексі про адмінправопорушення, яка прямо передбачає відповідальність за перевищення допустимого рівня шуму транспортними засобами. Про це розповів адвокат Дмитро Бузанов в матеріалі «Главкома» «Форсаж» по-київськи. Вуличні гонки у столиці: чому поліція кліпає очима, а влада розводить руками?».

«Стаття 182, яка встановлює відповідальність за порушення щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, не охоплює конкретно транспортні засоби. Закони України «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Правила дорожнього руху не містять прямих заборон на використання транспортних засобів із надмірним шумом (наприклад, через модифіковані вихлопні системи). Пункт 31.4 Правил дорожнього руху забороняє експлуатацію транспортних засобів із технічними несправностями, але не уточнює, чи належить до них надмірний шум», – зауважив юрист.

Ба більше, поліція не має затверджених процедур чи обладнання для вимірювання рівня шуму транспортних засобів. Наприклад, немає стандартизованих шумомірів, сертифікованих для використання правоохоронцями, або чітких нормативів допустимого рівня шуму для різних типів транспорту в різних умовах (місто, траса, нічний час тощо). Без таких інструментів і процедур складно довести факт порушення. Крім того, юридична прогалина полягає й у відсутності чітко прописаних технічних вимог до транспортних засобів щодо рівня шуму в Законі України «Про дорожній рух» чи інших нормативних актах.

Місцева влада, за словами Бузанова, також практично безсила. Київрада може встановлювати свої правила на кшталт «Правила дотримання тиші в місті Києві», але вони не мають достатньої юридичної сили без підтримки національного законодавства.

На думку адвоката, рішенням проблеми могло б стати, наприклад, прийняття законопроєкту № 9564, поданого в серпні 2023 року. У ньому парламентарі пропонують:

внести до Кодексу про адмінправопорушення нову статтю 121⁴ про адміністративну відповідальність за експлуатацію транспорту, що перевищує встановлені норми шуму. Це стосується, зокрема, автомобілів без глушників, з модифікованими вихлопними системами або інших транспортних засобів, що створюють надмірний шум; зафіксувати заборону на надміру гучний транспорт у ПДР, а також Законах України «Про дорожній рух» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; встановити чіткі межі допустимого рівня шуму для різних типів транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів) у децибелах; закупити сертифіковані шумоміри для патрульної поліції та затвердити методику вимірювання шуму в реальних умовах (наприклад, на дорозі чи під час патрулювання); розробити протокол фіксації порушення, який включав би показники шумомірів, дані про транспортний засіб і водія.

Нагадаємо, у червні 2022 року Київрада ухвалила рішення про заборону пересування столицею автомобілів без глушника. Утім, проблема донині так і не вирішилась.

До слова, влітку 2023 року у Верховній Раді обранці зареєстрували законопроєкт № 9564, який передбачає адміністративне покарання для водіїв надміру гучних автомобілів і мотоциклів, переважно через відсутність глушника. Штрафи чималі: 17 тис. грн – за перше порушення, 34 тис. грн – повторне протягом року. У разі повторного порушення також можливе позбавлення права керування строком від трьох до шести місяців.

Услід за цим з’явився і законопроєкт №9642, присвячений дрифту. За навмисний занос авто на дорогах передбачено штраф у 8,5 тис. грн. Повторне порушення призведе до штрафу в розмірі 17 тис. грн, а також позбавлення водійських прав на пів року. Однак обидва законопроєкти досі на розгляді.

Источник