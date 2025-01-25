Как шумовое загрязнение влияет на граждан ЕС и их детей?

Более 20 % граждан ЕС живут в районах, где уровень шума от транспорта вредит здоровью. Европейская аудиторская палата утверждает, что законодатели и местные власти не воспринимают эту проблему так же серьезно, как загрязнение воздуха.

Более одного из пяти европейцев подвергаются воздействию вредного длительного шума от автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта.

Проживание в районе, подверженном транспортному шуму, связано с повышенным риском развития широкого спектра проблем со здоровьем. Речь идет о сердечно-сосудистых и психических заболеваниях, а так заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Что касается детей, воздействие на них шума, может обернуться пагубными последствиями в их развитии и обучении.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), воздействие транспортного шума в раннем возрасте влияет на способность детей к чтению и их поведение.

Примерно 14 миллионов детей в возрасте от 6 до 17 лет в Европе (включая Исландию, Норвегию и Швейцарию) подвергаются воздействию среднего уровня транспортного шума 55 дБ и выше.

По самым скромным подсчетам, в Европе ежегодно фиксируется порядка 500 000 случаев ослабленной способности к чтению у детей, из-за транспортного шума. Почти 60 000 случаев поведенческих проблем у детей в Европе также вызваны шумом окружающего транспорта, прежде всего, автомобильного.

Более 80% этих случаев связаны с шумом автомобильного транспорта, 15% - с шумом от железнодорожного транспорта и 1% с шумом воздушного транспорта.

Шуму в ЕС не уделяется должного внимания

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, уровень шума на школьных площадках не должен превышать 55 дБ, а уровень шума в помещениях не должен превышать 35 дБ.

На европейском уровне существует мало политических мер, направленных на ограничение воздействия шума от транспорта на детей.

Еврокомиссия поставила ориентировочную цель сократить число граждан ЕС, хронически страдающих от транспортного шума, на 30 % к концу десятилетия. Однако, по ее оценкам, более вероятным является сокращение только на 19 %.





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