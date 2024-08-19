"Сапери у шоці": на Чернігівщині місцеві підв’язують помідори табличками "Небезпечно, міни!"

У ДСНС наголошують на важливості дотримання правил безпеки, зокрема мешканцями територій, на якихможуть залишатися вибухові предмети.
На Чернігівщині місцеві жителі подекуди нехтують правилами безпеки і знімають таблички на позначення замінованих територій. Мешканці околиці Чернігова, зокрема, вирішили використати їх для підв’язування городини.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
На опублікованих фото видно, що місцеві жителі перенесли таблички, які попереджають про можливу наявність мін, на свої присадибні ділянки. Їх використали для того, аби підв’язати кущі помідорів.
У коментарі для "УП. Життя" начальник частини піротехнічних робіт ДСНС у Чернігівській області Михайло Ільєв розповів, що працівники служби регулярно проводять широкі інформаційно-роз'яснювальні роботи з жителями області.
Зокрема організовують лекції для дітей, дорослих, а також аграріїв, на землях яких роботи з розмінування вимагають більшого часу через значну площу.
Водночас через поведінку деяких місцевих жителів службовцям доводиться витрачати додаткові ресурси, щоб повторно позначити ще не перевірені саперами місця.
Випадки, коли українці знімають маркувальні знаки для того, аби використати у господарстві, є непоодинокими.
Попри те, що фахівці намагаються пояснити потенційну небезпеку таких дій, місцеві не завжди готові визнати свої помилки.
Нагадаємо, українці можуть скористатися інтерактивною мапою територій, на яких можуть залишатися вибухонебезпечні предмети. Раніше ми розповідали, як на деокупованій території зловили на гарячому жінку, яка знімала знаки "Міни", аби використати в господарстві.