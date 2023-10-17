У Вилковому Одеської області відбудеться зариблення акваторії української частини Дунаю червонокнижними видами осетрових риб

18 жовтня 2023 року біля міста Вилкове Одеської області відбудеться зариблення акваторії української частини Дунаю червонокнижними видами осетрових риб в рамках роботи WWF-Україна разом з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Державним агентством розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України і фахівцями Дунайського біосферного заповідника.

Біорізноманіття України потерпає щодня внаслідок російської агресії. Підрив Каховської ГЕС спровокував екологічну та гуманітарну катастрофу і поставив під загрозу існування багатьох видів дикої фауни, в тому числі стерлядь та осетрів руських.

Збереженням осетрових WWF-Україна займається вже понад п’ять років. Проєкт «Життя дунайським осетровим» дозволив значно посилити цю роботу на державному рівні, запропонувавши основу для Плану дій щодо збереження осетрових риб (родина Acipenseridae) в Україні на 2021-2029 роки, створеного у співпраці з Міндовкілля і провідними науковцями галузі. Його було прийнято у грудні 2020 року.

Цьогорічне зариблення — це ще один крок до відновлення дунайської популяції осетрових. Оскільки осетрові види риб є «парасольковим видом», заходи для їхнього збереження вирішують багато задач зі збереження довкілля. Наступними кроками стане відновлення популяцій осетрових в інших річках країни.

Подія відбудеться відповідно до вимог українського законодавства та сучасних наукових рекомендацій, що стимулюватиме максимальну виживаність випущених особин як в короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Саме для цього команда WWF-Україна проаналізувала популяційне походження осетрових, призначених до зариблення, провела кілька турів консультацій з українськими фахівцями. Також всі особини будуть марковані спеціальним барвником, що дасть змогу відстежувати їх в межах всієї доступної для них акваторії Дунаю та Чорного моря.



