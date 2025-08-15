Председатель правления ОСББ «Граф» Сергей Кущинский демонстрирует, что эффективная работа с органами местного самоуправления возможна, если сочетать формальные и неформальные методы взаимодействия. С одной стороны, это — служебная переписка и официальные запросы, с другой — личные выезды на место, общение с представителями городских служб и подрядчиков. Такой подход позволяет преодолевать не только бюрократические барьеры, но и системные недоработки, неизбежно возникающие в условиях военного времени, в том числе из-за нехватки квалифицированного персонала.

Одним из действенных решений стало принятие ОСББ на себя разработки плана развития и благоустройства придомовой территории. Это потребовало дополнительных затрат, но дало ключевое преимущество: приоритеты определяли сами жильцы, а не городские службы, которым в этом доме жить не приходится.

«Хочу щиро подякувати команді ОСББ за ініціативність, наполегливу працю і небайдужість. Окрема подяка міським службам, які оперативно відгукнулися та допомогли в реалізації цього задуму. Але деяким керівникам нагадуємо, що питання паркування спецтранспорту в рамках проекту благоустрію досі не вирішено і ми це пам’ятаємо та чекаємо на його скоріше вирішення», написав у своєму facebook Сергій Кущинський. В планах Сергея Кущинского — расширение взаимодействия с общественными организациями, работающими в сфере местного самоуправления. Среди них — «Магдебургское право», возглавляемое известным политиком Михаилом Поживановым, и «Исследовательским институтом развития демократии» президентом, которого является Наталия Бондарчук. Их опыт и контакты с органами власти помогут быстрее и качественнее решать задачи по благоустройству, а также внедрять эффективные управленческие практики на уровне ОСББ.

Сергей Кущинский подчеркивает, что этот бесценный опыт он намерен использовать и в дальнейшей политической деятельности. Сегодня, когда страна переживает сложнейшие испытания, особенно нужны люди, которые способны не только говорить о переменах, но и реализовывать их конкретными делами.



