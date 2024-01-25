"Недовіра до Держкіно": кіноспільнота закликає владу перенаправити кошти з підтримки кінематографії на Сили Оборони

Українська кіноспільнота закликає владу перенаправити на Сили Оборони гроші, виділені на підтримку кінематографії. Причиною назвали недовіру до Державного агенства України з питань кіно, що розпоряджатиметься бюджетом.

Цьогоріч бюджет Держкіно складає 589,6 млн гривень на "підтримку кінематографії, в тому числі документування воєнних злочинів".

"Безумовно, українське кіно, як і вся культура загалом, потребує великої уваги та бюджетної підтримки для розвитку та репрезентації України у світі, і є потужним елементом культурної дипломатії. На превеликий жаль, роки некомпетентної та недоброчесної роботи керівництва Держкіно переконують нас, що виділені кошти будуть використані неефективно та з численними порушеннями", — йдеться у листі.

Кінематографісти висловили недовіру керівництву Держкіно, яке працює "без затвердженої стратегії та керується некомпетентною Головою". Також у зверненні наголосили, що орган, який ухвалює рішення про використання коштів, продовжує діяльність незаконно. Рада з підтримки кінематографії мала скласти свої повноваження ще в березні 2023 року.

Відкритий лист опублікували і підписали Українська Кіноакадемія, Українська гільдія режисерів, лауреати Шевченківської премії кінооператори Ярослав Пілунський, Юрій Гризунов, Сергій Стеценко, режисерка Ірина Цілик, а також документаліст Сергій Лисенко, кінооператор Сергій Михальчук, кінорежисер Володимир Тихий, член правління Європейської кіноакадемії, продюсер Денис Іванов, кінорежисерки Аліна Горлова, Марися Нікітюк, Марина Врода, Надія Парфан, виконавча директорка фестивалю Docudays Світлана Смаль, засновник Ukraїner Богдан Логвиненко, директорка Довженко Центру Олена Гончарук та багато інших.

У відкритому листі підписанти вимагають:

Перенаправити заплановані на 2024 рік на підтримку кінематографії бюджетні кошти на потреби Сил Оборони, окрім визначених законодавством зобов'язань.

Звільнити керівництво Держкіно, чиї дії руйнують кіногалузь та завдають репутаційної шкоди на міжнародному рівні,

Провести прозорий конкурс на посаду нового очільника Держкіно і членів Ради з державної підтримки кінематографії в установленому порядку і під контролем громадськості,

Розробити у прозорому процесі новий проєкт Стратегії розвитку кіно за участі громадськості.

Лист відкритий для підписання до 26 січня.

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