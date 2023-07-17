Понад мільйон гривень на потреби ЗСУ зібрали у Житомирі під час аукціону

На благодійному аукціоні у Житомирі зібрали рекордну суму грошей на підтримку ЗСУ. Житомир, 10 липня 2023 року. 1 мільйон 244 тисячі 100 гривень на потреби Збройних сил України зібрали під час благодійного аукціону "Ukrainians for Ukraine. Charity Dinner" 10 липня у Житомирі. Про це розповіла начальниця управління культури Житомирської міської ради Ілона Колодій.

За її словами, аукціон, який відбувся в Домі української культури, організували представники громадської організації "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії".

Вів аукціон Юрій Горбунов. У концертній програмі також взяли участь Михайло Хома, Dzidzio, Олександр Пономарьов та Ельвіра Гарілова. Ельвіра Гарілова відома як продюсерка, режисерка й експертка з колаборацій та заходів, що просувають преміальні та особисті бренди. Засновниця міжнародної рекламної агенції, засновниця та головний редактор друкованих глянцевих видань: Business ML MAGAZINE та FOSTYLEN. Серед гостей аукціону була помічена відома меценатка і президент Фестивалю студентського кіно «Перший крок» Наталія Бондарчук.

"До благодійного заходу долучилися 86 людей, які загалом за один вечір зібрали більше мільйона гривень. Така сума стала рекордною за всю історію проведення благодійних аукціонів на підтримку ЗСУ у Житомирі від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну", – розповіла Ілона Колодій.

Серед лотів, які розігрувалися, були прапор із автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, боксерська рукавиця з підписом Віталія Кличка, колекційна монета "Гетьмани України" та інші речі. Зібрані гроші передали на придбання карет швидкої допомоги та дронів для 141 батальйону ЗСУ.