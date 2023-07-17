Понад мільйон гривень на потреби ЗСУ зібрали у Житомирі під час аукціону

На благодійному аукціоні у Житомирі зібрали рекордну суму грошей на підтримку ЗСУ. Житомир, 10 липня 2023 року. 1 мільйон 244 тисячі 100 гривень на потреби Збройних сил України зібрали під час благодійного аукціону "Ukrainians for Ukraine. Charity Dinner" 10 липня у Житомирі. Про це розповіла начальниця управління культури Житомирської міської ради Ілона Колодій.
За її словами, аукціон, який відбувся в Домі української культури, організували представники громадської організації "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії".
Вів аукціон Юрій Горбунов. У концертній програмі також взяли участь Михайло Хома, Dzidzio, Олександр Пономарьов та Ельвіра Гарілова.Ельвіра Гарілова відома як продюсерка, режисерка й експертка з колаборацій та заходів, що просувають преміальні та особисті бренди. Засновниця міжнародної рекламної агенції, засновниця та головний редактор друкованих глянцевих видань: Business ML MAGAZINE та FOSTYLEN.Серед гостей аукціону була помічена відома меценатка і президент Фестивалю студентського кіно «Перший крок» Наталія Бондарчук.
Серед лотів, які розігрувалися, були прапор із автографом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, боксерська рукавиця з підписом Віталія Кличка, колекційна монета "Гетьмани України" та інші речі. Зібрані гроші передали на придбання карет швидкої допомоги та дронів для 141 батальйону ЗСУ.