 
Информация к новости
0
Учора, 16:00

Одесу прикрашають до Різдва та Нового року

Категория: Новини / Фоторепортаж

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


В Одессе началась подготовка к новогодне-рождественским праздникам: коммунальщики приступило к установке праздничных конструкций. Специалисты создают, отлаживают и при необходимости ремонтируют украшения. Планируется разместить разнообразные инсталляции на торшерных стойках и ротонде Городского сада, а также на Греческой площади.

В Городском саду установят 36 конструкций на торшерных стойках и 12 подвесных на ротонде. Еще 11 праздничных элементов украсят торшерные стойки на Греческой площади.

Праздничные украшения создадут атмосферу тепла и уюта в центре города и порадуют одесситов и гостей города в зимние праздники.


Источник

Галерея

prev
next
и ещё фотографии ›



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 