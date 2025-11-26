В Одессе началась подготовка к новогодне-рождественским праздникам: коммунальщики приступило к установке праздничных конструкций. Специалисты создают, отлаживают и при необходимости ремонтируют украшения. Планируется разместить разнообразные инсталляции на торшерных стойках и ротонде Городского сада, а также на Греческой площади.

В Городском саду установят 36 конструкций на торшерных стойках и 12 подвесных на ротонде. Еще 11 праздничных элементов украсят торшерные стойки на Греческой площади.

Праздничные украшения создадут атмосферу тепла и уюта в центре города и порадуют одесситов и гостей города в зимние праздники.





