У “бек-офісі” Міндіча знайшли 527 досьє на детективів НАБУ, політиків та журналістів

В “бэк-офисе” Миндича обнаружили массив из 527 справок с закрытыми персональными данными о детективах НАБУ, депутатах, чиновниках, журналистах и силовиках. Об этом заявил детектив НАБУ Александр Абакумов.

По его словам, эти “профайлы” содержали адреса проживания, паспортные данные и другую закрытую информацию и, вероятно, формировались с привлечением правоохранительных органов. Часть справок сделали за пять дней до атаки на НАБУ и САП 17 июля.

В массиве, в частности, были досье на 15 детективов НАБУ, которые расследовали дела в энергетике и правоохранительных органах, среди них — Руслан Магамедрасулов, Виталий Тибекин и Евгений Токарь.

Также, по словам Абакумова, “бэк-офис” собирал информацию о 16 народных депутатах (в том числе главе антикоррупционного комитета ВР Анастасии Радиной), 18 министрах и их заместителях, 10 журналистах, 9 сотрудниках СБУ, бывшем руководстве “Укрэнерго” и “Нафтогаза”, а также должностных лицах Минюста, ГИС и судебных экспертиз.


